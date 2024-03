/VIDEO/ Netradičně brzy, už koncem března, začíná na jižní Moravě turistická sezona. Návštěvníci se v ní mohou těšit na oslavy devadesáti let Vranovské přehrady či gastronomické Festivaly plné chuti. Velkým lákadlem bude otevření zrekonstruovaných zahrad na zámku v Lysicích. Návštěvníkům se zpřístupní stejně jako mnoho dalších jihomoravských památek na Zelený čtvrtek 28. března.

Nová zámecká zahrada v Lysicích. | Video: Deník/Jan Charvát

Lysický zámek otevře své zahrady po více jak dvouleté rekonstrukci. Zámku vrátila historickou podobu z devatenáctého století. Vyšla na 194 milionu korun.

Podle správců zámku je zahrada jedinečná. „Jsem přesvědčena, že se nyní můžeme pyšnit jednou z nejkrásnějších zámeckých zahrad v České republice. Bonusem je návrat sochařské výzdoby, která v zahradách nebyla od hraběcích dob a také znovuotevření unikátní fíkovny,“ uvedla kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová k jedinečné obdobě skleníku, ve které se pěstují fíky.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Z novinek jižní Morava nabídne tři nové Domy přírody. Doposud fungoval pouze jeden v Moravském krasu, letos se otevřou další na Pálavě v Dolních Věstonicích a hned dva na Slovácku. „Dům přírody Bílých Karpat lidé najdou ve Veselí nad Moravou, ten už se návštěvníkům otevřel v polovině března. V červnu by se k němu měl přidat Dům přírody Hodonínské Dúbravy v Hodoníně,“ sdělil manažer turistické oblasti Slovácko Zdeněk Šmýd.

Na Znojemsku bude letošní sezona v duchu jubileí. Vranovská přehrada oslaví devadesát let a návštěvníci se mohou zúčastnit řady gastronomických, kulturních a sportovních akcí. Výročí čeká i Znojemské historické vinobraní, které se v září uskuteční už počtyřicáté.

Vinobraní ve Znojmě a lístky v předprodeji. Výhodně je lidé koupí do konce dubna

Pro milovníky gastroturistiky z jižní Moravy připravil Jihomoravský kraj druhý ročník Festivalů plných chuti, znovu v Letovicích a Veselí nad Moravou a nově také v Hrušovanech nad Jevišovkou. Jejich cílem má být podpora místních potravin.

Restaurace z regionu mají za úkol uvařit ze surovin lokálních producentů. „Snažíme se gastroakce vytáhnout z větších měst do menších. Kromě vína jsou právě regionální potraviny tím, co by mohlo návštěvníky na jižní Moravu přilákat,“ nastínil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Nová sezona na zámcích. Lednice ukáže Hardtmutha. Za vstup si lidé připlatí

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava pak přišla pro letošní sezonu s turistickou kartou MojaKarta. Držitelům má poskytovat zvýhodněné vstupy a další bonusy.

Podmínkou pro čerpání výhod je kromě registrace také zakoupení pobytu v jednom z ubytovacích zařízení z nabídky na více než dvě noci. Je to krok, který má motivovat návštěvníky strávit na jižní Moravě delší dobu. „Jižní Morava má dlouhodobě problém s tím, že je pro návštěvníky maximálně víkendovka. Často jenom výlet na jeden den. A to se snažíme změnit,“ řekl Grolich.