Na nové stálé expozice se mohou těšit návštěvníci zámku v Blansku. Díky dokončení rekonstrukce budovy Zámek 3 se uvolní potřebný prostor. Do opravené části se přesune administrativa Muzea Blanenska a výtvarný obor základní umělecké školy. Celková proměna budovy stála více než jednadvacet milionů korun bez daně.

Oficiální otevření budovy Zámek 3 v Blansku. | Video: Deník/Sabir Agalarov

„Objekt Zámek 3 po rozsáhlé rekonstrukci zásadně změní podobu. Fasáda pak bude ladit s opravenými stavbami předzámčí i se zámkem. Je to další krok k postupné revitalizaci předzámčí,“ uvedl dříve starosta Jiří Crha.

Změny ocenili i místní. „Těší mě, že se vedení snaží, abychom to tu v Blansku měli hezké. Bydlím tu rok a vidím, jak se město mění před očima. Do zámecké zahrady chodím ráda relaxovat,“ sdělila Michaela Rudolfová.

Unikátní objev v Kateřinské jeskyni: archeologové našli destičky s postavami

Rekonstrukce trvala více než rok. Opravu původního zchátralého objektu zkomplikovaly potíže s hledáním firmy, která by se do toho pustila. To se podařilo až na čtvrtý pokus.

„Opravy budovy v těsné blízkosti zámku začaly v roce 2021. Původní vybraná zhotovitelská firma provedla částečnou demolici. Kvůli nedodržování termínů a také z cenových důvodů s ní ale město bylo nuceno ukončit smlouvu,“ sdělila mluvčí města Blanska Pavla Komárková.

Připomeňte si, jak budova Zámek 3 vypadala před opravou

Zdroj: Deník/Jan Charvát

ALŽBĚTA KADLECOVÁ