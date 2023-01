Zámecký skleník ovládl Malý princ: boskovičtí skauti pořádali ples, podívejte se

/VIDEO/ Plesová sezona startuje. Vzhůru na taneční parket! Zámecký skleník v Boskovicích na Blanensku je v sobotu po deváté hodině večer ve varu. Barevné reflektory blikají do šera a pod pódiem je plno. Sérii lidovek střídá řízný hit ze šedesátek Venus od kapely Shocking Blue. Teď o několik desetiletí později ho hraje regionální formace Prorock2. „A goddess on a mountain top. Was burning like a silver flame,“ zní sálem.

Zámecký skleník ovládl Malý princ. Boskovičtí skauti pořádali ples. | Video: Deník/Jan Charvát