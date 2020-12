Zámecký park v Boskovicích je častým cílem výletů Jany Ondrové a jejích dětí. Jezírko, cestičky mezi letitými stromy, travnaté plochy a nedaleká zřícenina hradu lákají k rodinné procházce blízko od centra města.

Zámecký park v Boskovicích. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Charvát

„Do parku chodíme s dětmi rádi. Je to super místo, ale z mého pohledu je jeho potenciál nevyužitý. Ani mi tak nevadí staré, neošetřené stromy a to, že park není celkově moc udržovaný. Spíš mi tam chybí kolem cestiček s travnatými plochami nějaké dřevěné herní prvky pro děti nebo i altánek. Prostě něco, co by rodiny s dětmi na chvíli upoutalo a zdržely se na tomto krásném místě,“ řekla Deníku žena.