Blansko /VIDEO, FOTOGALERIE/– „Já jim půjdu pomalovat auto!“ běží nadšeně asi osmiletý chlapec ke starému Brouku. I to je v pátek a sobotu v blanenském zámeckém parku dovoleno. Koná se tady totiž již tradiční dvoudenní rodinný festival BAMBIFEST. Dopoledne přicházejí děti většinou s celou třídou, odpoledne zpravidla s rodiči.

V odpoledních hodinách do zámeckého parku dorazila i Dana Pelíšková z Ráječka se svou početnou rodinou. „Dnes jsem přišla hlavně podpořit svou dceru Anetu a její kamarádku, které se účastní soutěžního hudebního festivalu. Kapelu My A Ne Ty vybrali diváci v internetovém hlasování. Už to je úspěch, že si mohou zahrát na perfektně ozvučeném pódiu. Hrají srdcem, snaží se lidem rozdávat radost a pomáhat, kde můžou,“ rozpovídá se maminka sedmi dětí. Na svou dceru je hrdá.