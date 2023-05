Nyní jsou zmíněné exponáty v péči brněnského restaurátora a sochaře Josefa Červinky. Deník Rovnost navštívil ve středu jeho dílnu v Malhostovicích na Brněnsku, kde s kolegy pracují. Většina uměleckých děl by se podle něj měla do zahrady vrátit do konce letošního roku. „Pro lysický zámek restaurujeme umělecká díla z terakoty z konce 19. století. Zároveň vyrábíme i jejich repliky. Zachycují produkci několika vídeňských firem. Většina z toho jsou sochy a ozdobné vázy na květiny,“ řekl Červinka.