Upozornil na to jako první server Seznam Zprávy. Verdikt soudního procesu se očekává v následujících měsících. „Tento případ má dalekosáhlý význam pro celý průmysl a může stanovit precedent pro budoucí právní ochranu malých a středních podniků,“ uvedl právní zástupce skláren , specialista na veřejné zakázky a dotace Antonín Hajdušek.

To je případ i sklárny z Blanenska, kterou vlastní čeští majitelé a zaměstnává v současnosti dvě stě lidí. Zabývá se výrobou prémiového obalového skla pro významné výrobce alkoholu, vína, likérů, potravinářského skla i kosmetických flakónů.

Situace byla podle zástupců skláren v roce 2022 velmi těžká a složitá, ceny energií bezprecedentní. „Tomu všemu rozumíme. Ale samotný program podpory ze strany českého státu byl zoufale špatně připravený. Máme jako exportní firma informace o tom, jak byla podpora nastavena v zahraničí. V Itálii nebo Německu. Tam byl přístup k firmám spravedlivý a v rovnováze. Pokud by podpora nebyla pro nikoho, pak by to bylo spravedlivé pro všechny a neměli bychom s tím větší problém. Koneckonců chápeme že stát musí šetřit,“ řekl Deníku předseda představenstva akciové společnosti Sklárny Moravia Pavel Bartoň.

Za něj je nepřijatelné akceptovat stav, kdy tři sklárny na jednotném trhu dotaci čerpají nebo mohou čerpat s ohledem na svoji velikost. Čtvrtá sklárna střední velikosti je od podpory odstavena, jen proto že není součástí nadnárodního koncernu nesplňuje velikostní limit. „V podstatě jsme doplatili na to, že jsme sklárnou stále ve vlastnictví českých majitelů a nejsme součástí většího celku, holdingu nebo nadnárodní korporace,“ poznamenal Bartoň s tím, že výroba skla patří k energeticky nejnáročnějším odvětvím.

Vedoucí tiskového oddělení MPO Marek Vošahlík Deníku sdělil, že žádné obdobné žaloby v tuto chvíli ministerstvo neeviduje. „Soudu jsme ke správní žalobě zaslali v červenci loňského roku své vyjádření. Nyní je třeba počkat na jeho rozhodnutí,“ informoval státní úředník.

Upřesnil, že pravidla jednotného trhu Evropské unie původně neumožňovala poskytnout velkým firmám pomoc formou zastropování cen energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo předloni dotační Program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu, který podle bodu dočasného krizového rámce schválila Evropská komise.

„Firmy podaly celkem 1 041 žádostí. Z toho Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo 933 žádostí za 5,4 miliardy korun. Vedle toho jsme připravili zastropování cen energií pro malé a střední podniky, u kterých to pravidla Evropská unie umožňovala,“ poznamenal Vošahlík. Pozdější aktualizace dočasného krizového rámce ze strany Evropské komise otevřela možnost pro zastropování cen energií i pro velké podniky.

Historie skláren v Úsobrně

Podnik v Úsobrně se řadí k nejstarším sklárnám v Evropě. Historie skláren se datuje k roku 1827, kdy první z nich založila hraběcí rodina Strachwitzů. Výrobní program byl zaměřený na výrobu okenních tabulek a některé druhy užitkového skla pro domácí trh. Poté byla sklárna 47 let v majetku sklářského továrníka a později firmy Reich.

Na přelomu let 1945-1946 došlo k jejich znárodnění a začlenění do národního podniku Krásenských skláren. Následovala rozsáhlá přestavba technologií. Díky tomu sklárny dosáhly vysokých evropských standardů. Hlavní výrobní program se i nadále orientoval na výrobu prachovnic, reagenčních lahví se zabroušenou zátkou a kosmetické flakóny a bílé a hnědé barvě.

V roce 1996 došlo k privatizaci státního podniku a vznikla ryze česká firma, akciová společnost Sklárny Moravia. Ty od roku 2012 dodávají z nových výrobních linek lahve prvotřídní kvality s velkým důrazem na design lahve, který byl mnohokrát oceněný v prestižních soutěžích.

Sklárny Moravia se již několik desetiletí specializují na výrobu prémiového obalového skla pro významné výrobce alkoholu, vína a likéru, potravinářského skla i kosmetických flakónu.

Zdroj: Sklárny Moravia