/VIDEO/ Jak správně zasáhnout, zachránit život a nikoho neohrozit v uzavřeném a stísněném prostoru nacvičovali Jihomoravští záchranáři. „Musíme být na podobnou situaci dobře připraveni, abychom pak obstáli při reálném zásahu,“ uvedla jejich mluvčí Michaela Bothová.

Jihomoravští záchranáři nacvičovali v tunelu. | Video: ZZS JMK

Existují dvě varianty dopravní nehody v tunelu, s požárem a bez něj. Obě tyto možnosti mají svůj specifický postup. „Pokud je nehoda bez požáru a my máme povolení ze strany hasičů, vjíždíme do tubusu, kde je nehoda, protisměrem. Pokud je tam požár, najíždíme do volného tubusu, kde se rovněž zastaví doprava, a tam zůstáváme. Spojkou mezi dvěma tunely nám pak hasiči dopravují raněné,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.