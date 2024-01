/VIDEO, VIZUALIZACE/ Oprýskaná okna, nevzhledná fasáda, staré střechy. Objekt Základní umělecké školy Blansko v ulici Kollárova, který obklopuje velká zahrada, vypadá zvenčí už léta ve velmi žalostném stavu. Čas se zastavil také v interiéru, kde se návštěvníci vrací o několik desítek let zpět. To se má však letos změnit.

Jihomoravský kraj opraví objekt Základní umělecké školy Blansko v ulici Kollárova. Využívá ho také Divadlo Kolárka. | Video: Deník/Jan Charvát

Budova se totiž dočká konečně rekonstrukce. V současnosti ji využívá literárně dramatický obor. Zázemí v ní má také Divadlo Kolárka a Divadelní studio Kolárka, které jsou tam v nájmu.

„Na rekonstrukci objektu kraj pro letošní rok vyčlenil z rozpočtu částku sedmadvacet milionů korun. Stavebními úpravami se změní jeho dispozice. Udělají se nové střechy, část z nich bude v provedení takzvané zelené střechy. Pokrytá vegetací a půdou. Vymění se okna a budova se zateplí,“ sdělila za kraj, který je zřizovatelem zmíněné umělecké školy, mluvčí Alena Knotková.

Zároveň také dojde ke změně zdroje vytápění. Ve vnitřní části budovy dělníci opraví divadelní sál a všechny stávající učebny. Z původního skladu pak vznikne jedna nová. „V současné době máme požádáno o stavební povolení a zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby. Ta bude podkladem pro výběrové řízení na stavební firmu,“ upřesnila aktuální stav přípravy rekonstrukce krajská mluvčí.

Rekonstrukce začne letos

Dodala, že pokud půjde vše hladce, měla by rekonstrukce budovy začít letos v době letních prázdnin. „Na začátku školního roku by mělo být organizačně možné zajistit bezpečnou výuku pro žáky i za probíhajících stavebních pracích. Předpokládaná doba rekonstrukce je deset měsíců,“ doplnila Knotková.

Budovu dělníci postavili ve druhé polovině šedesátých let a sloužila jako jesle. Umělecká škola ji začala využívat až o třicet let později. Žádné zásadní opravy se tam dosud nekonaly. „Za rekonstrukci tohoto objektu jsem nesmírně ráda. Bude tu mnohem komfortnější prostředí nejen pro žáky umělecké školy, ale také pro divadlo. Něco jsme tu vybudovali a rádi bychom to udrželi,“ uvedla umělecká šéfka Divadla Kolárka Eva Petrželová.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Stav budovy i zázemí už byly podle ní opravdu nedůstojné. „Po úpravách jeviště a hlediště budeme mít k dispozici jedinečný komorní sál, takovou poloarénu. Malou scénu pro necelé dvě stovky návštěvníků. Léta jsem zastáncem toho, že Blansko potřebuje i menší akce. Myslím, že tu krásně půjde skloubit nejen divadlo, ale také hudba a výtvarno. Tak to má být. Věřím, že i umělecké škola a město tento opravený prostor využijí a bude dobře fungovat. Zaslouží si to,“ dodala Petrželová.