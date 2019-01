Jižní Morava – Už toho máme dost. Silvestr vypadá jako několikadenní dělostřelecká palba. Trpí zvířata a kvůli zplodinám i zdraví lidí. Přemýšlejte a řešte divoké používání zábavní pyrotechniky. Takový vzkaz posílají zákonodárcům prostřednictvím petice tisíce lidí. Podpisů výrazně přibylo po Silvestru.

Ilustrační fotografie. | Foto: internet

Řada odpůrců je například z Hodonínska či Znojemska. „Letošní Silvestr patřil mezi nejhorší. Strávili jsme ho s manželem potřetí na stejném místě, takže můžu porovnávat. Nejde jen o velký hluk, ale lidé už nemají ani kapku slušnosti. Jedna rodina si odpálila ohňostroj přímo pod okny paneláku a po skončení jen řekli: „No tak jdeme,“ a veškerý nepořádek tam nechali,“ svěřila se se svojí zkušeností po podpisu petice Gabriela Racková z Hodonína.



Lidi trápí především hluk a znečištění ovzduší. „Vadí mi, že trpí domácí a divoká zvířata, která kvůli této zábavě mnohdy umírají krutou smrtí. Petici jsem podepsala, protože mi není lhostejná země, ovzduší, zdravotní stav obyvatel a zvířat. Laickým užíváním zábavní pyrotechniky si navíc mnohdy lidé způsobují vážné úrazy,“ popsala svoje důvody Petra Moravcová ze Znojma.

Petice žádá zákonodárce o regulaci, nikoli plošný zákaz používání ohňostrojů. „Ano, jde jen o jeden den v roce, ale i tak má na svědomí množství ztracených, zraněných, mrtvých zvířat, popálených a zraněných lidí, poškozených a zničených aut i jiného majetku,“ napsali autoři petice z občanského sdružení Donaba. Jde o taneční studio z Pardubic vedené Irenou Fridrichovou.



O regulaci již uvažují i představitelé některých měst na jihu Moravy. „Osobně jsem pro regulaci ohňostrojů. V Blansku například pořádáme silvestrovský ohňostroj až na Nový rok odpoledne. Také divoké využívání zábavní pyrotechniky po celý prosinec nebo při každé oslavě narozenin či svatby mnoho lidí obtěžuje. Nemluvě o tom, jak trpí zvířata,“ naznačil například místostarosta Blanska Ivo Polák.



Pro určité zpřísnění je i milovník ohňostrojů a petard Jiří Blažek. „Zábavní pyrotechnika by se měla prodávat jen ve specializovaných kamenných obchodech. A rozhodně bych zakázal dělobuchy. Nemají s ohňostroji nic společného. Je to jen na strašení lidí. Nevím však, jak by se případné omezení používání dělobuchů kontrolovalo,“ řekl Blažek.