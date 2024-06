„Oblast jsme se snažili minimalizovat na co nejmenší území. V případě jakékoliv stezky po hranici oblasti se jedná taktéž o ohrožený prostor. Stále je na školním lesním podniku dost jiných krásných bezpečných tras k procházkám. Proto, prosím, zvolte vzdálenější lokality od epicentra kalamity,“ informoval vedoucí výrobního oddělení ŠLP Křtiny Čestmír Šnoblt.

Jak už Deník informoval, část z nich stále hrozí pádem a v lesích není bezpečno. Těžba zabere několik měsíců. Mapu rizikových ploch už Křtinští zveřejnili. Na zákaz vstupu do lesa upozorňují na přístupových cestách cedule.

Mezi turisticky vytížené lokality v této části Moravského krasu patří například Rudické propadání. To podle Šnoblta není součástí území se zákazem vstupu. Nicméně přístup přes lesní pozemky lesníků možný není. Ty totiž už spadají do vymezené oblasti se zákazem vstupu.

„Přístup je možný přes lokalitu Kolíbky směrem od Rudice. Přesto je však dbát zvýšené opatrnosti ve všech lesích, bouře si nevybírala cestu a působila v různých místech různou silou,“ dodal lesník s tím, že přístup k nemovitostem v zasažené oblasti budou Křtinští řešit s vlastníky individuálně.

Zcela mimo hru jsou minimálně na tři měsíce singletrailové stezky poblíž jedovnického rybníku Olšovec. Na kolech tam jezdí lidé z celé republiky a ročně je navštíví desítky tisíc fanoušků jízdy v přírodním terénu.

close info Zdroj: Se souhlasem ŠLP Křtiny zoom_in Zákaz vstupu na tři měsíce. Po bouři číhá v lesích na Blanensku smrt.

„Na singletraily jezdíme několikrát ročně. Je to skvělá aktivita pro celou rodinu. Na jaře jsme tam byli asi pětkrát a v létě se chystali na další jízdy. Škoda, že je potkala taková kalamita. Po kovidu další rána, doufám, že se z toho provozovatelé dostanou a singletraily budou za pár měsíců opět otevřené,“ uvedla rekreační cyklistka z Blanenska Lenka Procházková.

Jedovnického kempu u největšího rybníku na Blanensku se následky kalamity v nedalekých lesích podle vedoucího Aleše Pokorného zatím nedotknuly. „Lidé, co měli zarezervovaný pobyt a zaplaceno už dříve, do kempu už najíždějí. Žádné rušení objednávek ve velkém neregistrujeme. Možná ubydou cykloturisté, kteří do Jedovnic mířili na dva tři dny primárně na zdejší singletraily. Ty budou zavřené několik měsíců. Jiných atrakcí je ale naštěstí v okolí Jedovnic hodně, obzvlášť Moravský kras. Tam věřím, že budou brzy zpřístupněné žleby a také jeskyně už pojedou po bouřkách naplno. Kalamita v okolních lesích je pro turistický ruch nepříjemná věc, doufáme ale, že dopady nebudou taky zlé,“ řekl v pátek Deníku Pokorný.

Zhruba patnáct tisíc poškozených stromů pak evidují pracovníci Lesů České republiky v oblasti u obcí Bukovinka, Senetářov a Račice. Mluvčí státního podniku Eva Jouklová uvedla, že se nejedená o hojně turisticky navštěvovanou lokalitu, takže podle všeho o vydání zákazu vstupu úředníky nepožádají. Dříví tam však po kalamitě budou zpracovávat do konce roku.

„Začali jsme u cest, které musí být průchozí i průjezdné pro techniku, a také u turistických stezek. Prioritu mají jehličnaté stromy, abychom předešli jejich napadení kůrovcem,“ popsala postup prací Jouklová.

close info Zdroj: Mendelu zoom_in Současná kalamita v lesích na Blanensku.

Dodala, že škody mají lesníci také v centrální části Moravského krasu. Tam uzavřeli bezmála šestikilometrový úsek v Pustém žlebu od lanovky u Punkevních jeskyní do Sloupu. Cesta žlebem je na několik místech rozbitá. Ve velkém ji využívali pěší i cyklisté. Vede po ní turistická červená trasa, naučná stezka, dálkový trek Via Czechia i cyklostezka. Velká voda s sebou vzala z okolních příkrých svahů půdu, kamení i kmeny ležících stromů. Jde totiž o národní přírodní rezervaci, a tedy bezzásahovou zónu, ve které se lesnicky nehospodaří.

Řadu stromů voda podemlela nebo je vyvrátil či zlomil vítr. Ty na cestu stále dopadávají. Lesy České republiky začaly v pondělí s prořezáváním a zpracováním dříví. Sanace cesty i těžební práce dokončí do 15. července. „Do té doby jsme úsek označili výstražnými zákazovými páskami. Na cestě stojí i tabule s informacemi o prováděných pracích a důvodu omezení pro turisty. Přesto je v údolí stále potkáváme, takže se vystavují zbytečnému riziku,“ řekl lesní správce Štěpán Pospíšil z Černé Hory.