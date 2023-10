/FOTO, MAPA/ Boskovičtí už delší dobu řešili dopravní komplikace v jedné z nejrušnějších ulic ve městě. V ulici Sokolská, konkrétně v úseku mezi křižovatkami Bezručova a Hálkova. Poblíž tamní prodejny s nápoji parkovala řada aut klidně i celý den.

Zákaz stání v části Sokolské. Odstavená auta blokovala v Boskovicích dopravu. | Foto: Se souhlasem města Boskovice

„Auta, která zde dosud parkovala, bránila ve výhledu řidičům vyjíždějícím z ulic Bezručova a 17. listopadu. Docházelo zde k nebezpečným situacím, ke střetu vozidel s chodci a k blokování dopravy při vykládání zboží u prodejny s nápoji,“ informovali zástupci boskovické radnice.

Mapa zákazu stání v části Sokolské. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem města BoskoviceTento týden už platí ve zmíněném úseku zákaz stání. Od něj si úředníci slibují plynulejší a bezpečnější průjezd frekventovanou ulicí. „Je to řešení tak napůl. Myslím si, že auta tam budou blokovat ulici dál. Řidič zaparkují na nezbytně nutnou dobu, aby si nakoupili pivo. To samé zásobování. Takže situace se vyřeší jen vozidly, která tam stály trvale. Ale i to je posun k lepšímu oproti minulosti,“ okomentoval novinku jeden z místních motoristů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Podle šéfa Městské policie Boskovice Davida Krátkého budou strážníci tuto lokalitu v nejbližší době monitorovat ve větší míře.

Ze začátku, než si řidiči na novinku zvyknou, budou prohřešky zřejmě řešit domluvou. Později už ale budou padat pokuty. „Auta tu někdy stála dokonce i ve dvou řadách, dost z nich celý den a bylo to dost nepřehledné. Naproti je navíc zastávka. Parkování bylo bez omezení a lidé si stěžovali. Pokud tu někdo odteď bude stávat dál celý den, dostane prostě pokutu,“ řekl v pátek Deníku Rovnost Krátký.