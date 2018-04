Zákaz pití alkoholu v ulicích? O Velikonocích přimhouříme oči, slibují strážníci

Jižní Morava /ANKETA/ - Města na jihu Moravy zakázala pití alkoholu na veřejnosti. Na dodržování vyhlášky i o Velikonocích dohlédnou strážníci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Tesař

Když si Petr Konečný z Lovčic na Hodonínsku poslechl otázku, zda k velikonoční obchůzce neodmyslitelně patří i kapka něčeho ostřejšího, nezaváhal. „Na jižní Moravě patří snad ke každé příležitosti,“ pousmál se.

S přibývajícími vyhláškami zakazujícími popíjení alkoholu v ulicích ale lidé mohou narazit. Mají je hlavně města.

V Hodoníně letos uplynulo deset let od chvíle, kdy pro vyhlášku zvedla ruku většina zastupitelů. K zákazům v minulosti sáhli také v Blansku, Břeclavi, ve Vyškově, Znojmě a dalších jihomoravských městech. Problémy na řadě míst přesto přetrvaly.

Navzdory jasně stanoveným pravidlům strážníci dohlížející o velikonočním pondělí na pořádek v ulicích slibují, že budou shovívavější. Přihlížet hodlají k místním zvyklostem. „Lidí chodících po šlahačce si všímat nebudeme. Bereme to jako tradici. Je to podobné jako na čarodějnice. Tehdy se nesmí zapalovat ohně, přesto se to děje. To samé platí v případě rušení nočního klidu. U těchto akcí jsme tolerantnější,“ potvrdil ředitel Městské policie v Hodoníně Jindřich Vašíček.

Podobná situace panuje v sousední Břeclavi i ve Znojmě. Kvůli velikonoční tradici členové policejních hlídek nad muži s pomlázkami přivřou oči i tam. „Budeme tolerantní, ale jen do určité míry. Nic nepodceníme,“ vzkázal šéf břeclavských strážníků Stanislav Hrdlička.

UKRADENÉ ZÁKAZY

Po skončení nejvýznamnějších křesťanských svátků se dohled nad pitím alkoholu v ulicích vrátí do běžného stavu.

Ačkoli v Hodoníně zákaz platí dlouhodobě, s opilci se tamní strážníci setkávají denně. „Tak jako je v zákoně, že se nemá krást, krade se. Žádná vyhláška to nevymýtí. Dala nám však potřebnou možnost opilého člověka z místa vykázat,“ upozornil Vašíček.

Problémovým lidem hrozí tisícové pokuty. Zákazy se na jižní Moravě vztahují především na parky, hřiště, okolí škol a další veřejná místa. Vedení měst k omezením sahá většinou kvůli chudým obyvatelům okupujícím nádraží a právě lavičky v odpočinkových zónách. Počty přestupků stoupají souběžně s venkovními teplotami.

Třeba ve Vyškově se zákaz týká Smetanových sadů. Pozornost hlídek se tam upře i na Velikonoce. „Přestupky vyřešíme obvyklým způsobem. Kontrol plánujeme víc. Záleží i na počtu lidí, kteří tudy projdou,“ sdělil velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček.

Lidé oslovení Deníkem Rovnost jsou přesvědčení, že situace s bezdomovci popíjejícími na lavičkách zůstane nadále beze změny. „Nějaké zákazy jsou jim ukradené,“ poznamenala třeba Lenka Tučková z Valtic na Břeclavsku.

Souhlasí s ní také Hana Lipovská z Blanska, kde je problémová hlavně pěší zóna v Rožmitálově ulici. „Shromažďují se tam lidé, kteří jsou většinou pod vlivem. Navíc mají větší psy, kteří chodník výrazně znečišťují,“ postěžovala si žena webu města.