Ten pozemky s ruinami bývalých lázní koupil před několika lety s vizí najít investory na výstavbu lázeňského komplexu. V nabídce realitní kanceláře byla tehdy zmíněná plocha 2,4 hektaru se zchátralými budovami za necelého dva a půl milionu korun. Časem se však ukázalo, že tamní prameny nesplňují podle současné legislativy podmínky pro využití k léčebným lázeňským účelům. Proto se společnost rozhodla pro wellnes pro širokou veřejnost. Za kolik zmíněné pozemky a projekt nyní nabízí nechtěl Hemerka zveřejnit.

Podle starostky nedalekých Velkých Opatovic Kateřiny Gerbrichové je mimo možnosti města do tohoto projektu případně vstoupit nebo tuto lokalitu jakkoliv jinak využít. „To je pobídka pro movitého investora ne pro město. Lokalita je to ale krásná a využití by si určitě zasloužila," řekla.

Lázně ve Velké Roudce byly podle některých zdrojů založeny v roce 1805, podle jiných v roce 1839, majitelem borotínského velkostatku. Ve vanových koupelích, které měly až čtrnáct kabinetů a sprch, se léčili hlavně movitější pacienti, kteří do Roudky jezdili až z Vídně. Převážně s nervovými, plicními či kožními chorobami. V areálu jsou dodnes dva prameny s velmi kvalitní pitnou vodou. Jmenují se František a Antoníček.