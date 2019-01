Blanensko – Možnost pacientů připlatit si za lepší sádru, kontaktní čočky nebo očkování končí. Ústavní soud totiž tento týden zrušil možnost připlatit si v nemocnicích nadstandardní péči. Zároveň zrušil zvýšení poplatku za den strávený v nemocnici z šedesáti na sto korun, které se ale zatím do praxe nepromítne. Zrušení nadstandardů se nemocnic na Blanensku téměř nedotkne. Ze zrušení zvýšení poplatku za den ale mají obavy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

O rozhodnutí Ústavního soudu se už doslechla například Helena Hloušková z Blanska, jejíž otec se léčí v blanenské nemocnici. „Myslím si, že to, že soud zrušil nadstandardy, je dobře. Pro ty lidi, kteří nemají peníze nazbyt, muselo být totiž depresivní, že si za lepší péči nemohou připlatit tak jako bohatější pacienti," řekla žena.

Podle ředitelky blanenské nemocnice Vladimíry Danihelkové zrušení nadstandardů jejich zařízení příliš nezasáhne. „Nadstandardy jsme totiž prakticky vůbec nepoužívali. Využívali jsme pouze nadstandardní sádru, a to jen v několika případech. Pro nás tedy zrušení této možnosti nebude mít prakticky žádný význam," řekla Danihelková.

Blanenská nemocnice podle ní může nabízet jen omezený výběr nadstandardní péče. „Neprovádíme totiž celé spektrum výkonů, na které se nadstandardy vážou. U nás se zaměřujeme na chirurgii a tam jsme mohli nabízet jen nadstandardní sádry," vysvětlila Danihelková.

Pacienti podle ní ale nadstandardní péči ani nevyhledávali. „Na druhou stranu si myslím, že bylo dobré, že měli možnost volby," dodala ředitelka blanenské nemocnice.

Pouze sádry

Velký zásah do rozpočtu nebude zrušení nadstandardní péče znamenat ani pro Nemocnici Boskovice. „Vzhledem k tomu, že nemáme oční oddělení, týkaly se nás prakticky pouze nadstandardní sádry. Tam přijdeme o několik tisíc korun za rok, takže toto rozhodnutí nás nijak nezasáhne," řekl jednatel boskovické nemocnice Dan Navrátil.

Obavy ale vedení boskovické nemocnice má ze snížení poplatku za den v nemocnici ze sta korun na šedesát. „Tam ještě rozhodnutí není pravomocné. Pokud se zákonodárcům do konce roku podaří napravit výtky Ústavního soudu, tak se nestane nic. Pokud ale skutečně ke snížení poplatku dojde, přišla by naše nemocnice zhruba o dva a půl milionu korun ročně. To bychom hodně pocítili," vyčíslil Navrátil.

Úsporná opatření by se v takovém případě týkala mnoha oblastí v nemocnici. „Výpadek příjmu v takovém rozsahu bychom totiž nemohli kompenzovat šetřením jen někde. Šetřit se ale snažíme už i teď, bez toho, abychom čekali, jak to dopadne," řekl Navrátil.

Podle něj možnost nadstandardní péče pro pacienty význam měla. „Standardní sádra totiž stojí kolem čtyř set korun, nadstandardní odlehčená osm set. Pojišťovna tak doteď proplatila všem pacientům cenu standardní sádry, a pokud chtěl někdo nadstandardní, tak si doplatil zbylých čtyři sta korun. Odteď už pojišťovny nemohou na nadstandardní péči proplácet nic. Pacient, který bude mít zájem například o nadstandardní sádru, si ji tak bude muset zaplatit celou," vysvětlil Navrátil.

Ani Nemocnice Milosrdných bratří Letovice se rozhodnutí soudu o zrušení nadstandardů nedotkne. „Nadstandardy jsme totiž pacientům nenabízeli," řekla ředitelka nemocnice Drahoslava Královcová.