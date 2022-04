Město na to konto po několika letech provozování venkovní zahrádky na terase nepovolilo. Restaurace se musí zatím pro letošní sezonu spokojit jen se třemi stolky před vchodem. „Je to pro nás svým způsobem likvidační. Pro letní sezonu je to naprosto zásadní věc, na kterou jsme spoléhali. Po dvou letech kovidové epidemie, kdy nás držely rozvozy jídel, jsme se chtěli konečně nadechnout a teď tohle,“ sdělil Deníku Rovnost provozní restaurace Petr Botoš.