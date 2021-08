Úpravy přibližně za 160 milionů korun ji vrátí původní podobu z konce 19. století ovšem v kombinaci s moderními technologiemi. Ty se týkají například nového zavlažování a vzduchotechniky. „Lysický zámek se mi moc líbí. Interiéry jsou načančané, hned bych tady byla princeznou. A zahrada? Nádhera, jen bych uvítala u rostlin a stromů popisky s informacemi. Jsou tu romantická zákoutí a klid. Až bude po rozsáhlé rekonstrukci, určitě se sem s přítelem znovu vypravíme na komentovanou prohlídku,“ řekla v pátek Deníku jedna z návštěvnic Yveta Tomášková z Ježkovic na Vyškovsku.

Podle kastelánky Martiny Rudolfové se původní terasovitě renesanční ráz zahrady i přes rozsáhlé zemní práce měnit nebude. Lysičtí mají k dispozici dostatek dobových fotografií, archivních dokumentů i záznamů, jaké rostliny tehdejší zahradníci nakupovali. „Zmizí část přerostlých keřů a některé stromy. Trávníky budou komplet nové, včetně zeminy. Zaměříme se na pestřejší a bohatější květenu s důrazem na růže a cibuloviny. Mnohem větší zastoupení budou mít v zahradě také sochy, vázy a další umělecké předměty. Ty se zčásti zrestaurují a některé vyrobí podle dobových materiálů,“ uvedla Rudolfová.

Opravy se dočkají také kamenné prvky, zdi a nosné sloupy kryté kolonády. Vše doplní nové lavičky a nájezdy pro invalidní turisty. Velmi důležité je vybudování nových rozvodů elektřiny a také nový systém zavlažování. „Voda je pro údržbu zahrady a zahradnictví naprosto zásadní věc. Léta se spoléhalo na hraběcí rybníček, který vodou zásoboval zahradu, zahradnictví i kašny. Jenže začal vysychat. Nyní u zámku i zahradnictví vybudujeme nádrže na dešťovou vodu, plus máme i nový vrt. Zavlažování bude částečně automatické,“ upřesnila kastelánka.

Prodlouží prohlídkový okruh

Rozsáhlé opravy se dotknou také zámeckého zahradnictví. Počítá se s novými střechami, fasádami, interiérem skleníků, výměnou prosklených ploch, topením a vzduchotechnikou. Obnova těchto prostor navíc prodlouží prohlídkový okruh. „V současném stavu je už fungování zahradnictví a údržba skleníků dlouhodobě neudržitelná. Prostory jsou ve velmi špatném stavu. Po úpravách bude vše mnohem komfortnější nejen pro nás jako pracovníky, zeleň ale také pro turisty. Výrazně se sníží energetická náročnost a také zjednoduší údržba,“ poznamenal zámecký zahradník Tomáš Bárta.

Objekt zámecké fíkovny je podle něj evropského formátu a tamní oranžérie se zase pyšní vzácnými letitými kaméliemi ze Saska. „Zámků je v republice hodně. Trendem poslední doby ale je, že turisty to táhne ven. Komnaty je sice zajímají, ale když mají možnost jít do zahrady nebo parku, je to obrovský bonus. Mohou se pak na zámku klidně zdržet celý den. Po obnově zámecké zahrady vznikne úžasná návštěvnická trasa i s prodejnou v zahradnictví. Pro mě je to splnění jak osobního, tak profesního snu,“ uzavřela lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Náklady na rozsáhlou rekonstrukci pokryje dotace z Programu péče o národní kulturní poklad. Zámek v Lysicích je totiž od roku 2002 národní kulturní památkou. Ročně ho navštíví přes 30 tisíc turistů.