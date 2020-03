Pořadatelé akci ruší jako preventivní opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. „Dohodli jsme se na tom se zástupci pivovaru. Je to v souladu s bezpečnostními opatřeními, které stanovila vláda. Na akci bývalo velké množství starších lidí a účast kolem tisícovky turistů. Není jasné, jak dlouho budou omezení trvat a jak se celá situace bude vyvíjet. I proto jsme zahájení turistické sezony zrušili a uspořádáme ho příští rok,“ uvedla Martina Hejčová s blanenského oddělení propagace a cestovního ruchu.

Start turistické sezony byl v ohrožení už před časem. Na pořádání akce se totiž kromě města Blanska a pivovaru podílely také Boskovice, které však od spolupráce ustoupily. Akce podle radnice už neplnila původní záměry a očekávání. „Změna je život a rozhodli jsme se, že chceme dělat zahájení sezony turistické sezony sami a v Boskovicích,“ uvedl tehdy boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Na nádvoří černohorského pivovaru šlapal pravidelně s přáteli například Michal Souček z Blanska. „Mrzí mě to, že se akce nekoná, ale nedá se s tím nic dělat. Je to správné rozhodnutí. V Blansku pořádáme turistický pochod Za sněženkou do krasu a také zvažujeme jeho zrušení. Účast je asi čtyři sta lidí. Ale start je tři hodiny a více jak sto lidí se tam nikde na jednom místě nepotká. Ještě uvidíme,“ uvedl Souček.

V ohrožení je další velká akce v regionu, a to hlavní sloupská pouť na Květný pátek, která se má konat 3. dubna. Modlitby v tamním kostele začínají už předcházející den.

Každý rok na pouť do obce v srdci Moravského krasu dorazí stovky poutníků. „Pokud budou platit současná preventivní opatření v souvislosti se šířením koronaviru, tak je pouť v ohrožení. V tuto chvíli ji ještě ale nerušíme, máme určitý časový prostor,“ uvedl sloupský farář Karel Chylík.

Na jižní Moravě jsou už tři lidé nakažení koronavirem. Otec se svou dcerou se vrátili z Itálie, kde byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Dvojice pochází z Brna. Třetí nakaženou je čtyřiaosmdesátiletá žena z jižní Moravy, která je hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče v brněnské nemocnici. Aktuálně je v celé republice potvrzených 75 případů.