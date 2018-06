Žádné drcení not a etud. Kytara má bavit, jinak nemá smysl, říká učitel Pernica

Blansko – Miloši Pernicovi je jedno, jestli drží v ruce elektrickou nebo klasickou kytaru. Vždycky je to zážitek a velká show. Ať už na pódiu před našlapaným sálem sází sóla rockových velikánů Rolling Stones či Led Zeppelin, nebo vybrnkává klasické skladby v komorním prostředí. Kytara ho provází celý život. Pod jeho dohledem si hru na tento nástroj léta osvojují žáci na Základní umělecké škole v Blansku.

Kytarista a učitel na Základní umělecké škole Blansko Miloš Pernica.Foto: Deník / Jan Charvát

„Myslím, že jsem přísný učitel. Ale dřív jsem byl daleko přísnější. Trošku jsem slevil. Naštěstí jsem už dávno došel k názoru, že výuka není o tom, do dětí nacpat noty a etudy. Kytara je musí bavit, jinak to nemá smysl. Je super, když umí u ohně a nejen tam zahrát a zazpívat písničky. A to bez akordů nejde. Chci, aby je kytara bavila a nebylo to jen drcení etud,“ říká Pernica.



Proč si malý Miloš Pernica vlastně vybral kytaru?

Zamiloval jsem si ji na prvním pionýrském táboře na Hadince. Oddílový vedoucí tam hrál na kytaru a zpíval. To mě uchvátilo. Řekl jsem si, že budu hrát na kytaru. Začal jsem navštěvovat kytarový kroužek. Tam se to nastartovalo. Poté otec řekl, že v tom klukovi asi něco bude. A přihlásil mě do Lidové školy umění v Blansku.





Jaký jste byl žák?

Ze začátku výborný. Jenže pak přišla puberta a nechtělo se mi cvičit. Velká krize. Zasáhl ale otec a prostě řekl, že budu cvičit. Jsem mu za to vděčný. Byly tam i slzy, jenže pak přišla kytarová soutěž a první úspěch. V krajském kole jsem skončil druhý. Krize pominula a já zatoužil po konzervatoři a dráze profesionálního kytaristy. Na konzervatoři jste mladý, chcete jen hrát a hrát. Že budu někdy učit kytaru, mě ani ve snu nenapadlo.



Jenže se to nakonec vyvinulo úplně jinak…

Ano. Rozplynul se mi velký sen. Nečekaně se mi zavřely dveře mezi profesionální hudebníky. Ze začátku jsem na konzervatoři posbíral parádní ocenění na mezinárodních soutěžích. V posledním ročníku konzervatoře jsem ale na klíčové soutěži vyhořel a vypadl v prvním kole. Nepovedly se mi ani profesionální přehrávky. Zařekl jsem se, že než na vysokou školu půjdu radši na vojnu. A na dlouhých šestnáct let klasickou kytaru odložil. Měl jsem toho plné brejle a byl z toho několikahodinového denního cvičení hodně unavený. Po vojně jsem nastoupil jako učitel na umělecké škole v Blansku a souběžně hrál postupně v kapelách Surf, Caravane a Prorock. V Prorocku jsem dělal čtrnáct let kapelníka.



Cítíte se duší spíše rocker, nebo je vám bližší klasická kytara?

Myslím, že od každého trochu. Jak se ale říká, stará láska nerezaví. Ke klasické kytaře jsem vždycky tíhl víc. A po dlouhé pauze jsem se k ní zákonitě opět vrátil. Pře lety jsem si pořídil koncertní kytaru od Antonia Marina Montera z Granady. Je to moje srdcovka.





Jaké projekty máte v současnosti rozjeté?

Pořádám cyklus kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Hrály u nás takové kytarové kapacity jako například Štěpán Rak, Michal Pavlíček, Vladimír Mišík, Luboš Andršt, Michal Prokop, Vladimír Merta, Milan Zelenka nebo Lubomír Brabec. S PF Guitar Quartet, kde hrajeme klasickou hudbu, máme zatím menší pauzu. Nárazově koncertuji s formací HD Acoustic, Rosomák Olympic revival. Poměrně často hraji na různých společenských akcích se skupinou K Band. S flétnistkou Hanou Budišovou Colombo jsme natočili cédéčko latinskoamerické hudby. Mělo by vyjít letos v létě.



Většinou hrajete převzaté skladby. Neláká vás vlastní tvorba?

Když jsem založil první kapelu s Jiřím Borešem a Karlem Fleischlingerem, tak jsem pár písniček napsal. Pak na to nebyl prostor, čas ani chuť. Začínám o tom přemýšlet až teď po padesátce. Možná je škoda, že moje vlastní tvorba zatím světu nebyla dána. Snáším to zatím dobře. (smích) Když hraji převzaté písně, tak se do nich vždy snažím propašovat nějaký svůj výraz. Hledám nenásilné hudební nápady. Střídám na hudebních produkcích různé kytary a užívám si to.

MILOŠ PERNICA

O něm: Narodil se 29. ledna 1967 v Brně. Žije v Horní Lhotě. Učí na Základní umělecké škole Blansko, Zámek 3, klasickou, elektrofonickou a basovou kytaru. Působí v řadě hudebních formací. Jeho dcera, synové, první i druhá manželka jsou hudebníci.



Kde rád odpočívá: V poslední době na zahradě za domem. Máme tam velký sad. V něm si krásně pročistím při práci na čerstvém vzduchu hlavu. A hlavně na chvíli vypadnu z toho každodenního hudebního kolotoče. Je tam krásně ticho, než nastartuji sekačku. (smích)



Kde rád jí/popíjí: V restauracích v Ráječku a u Slunce v Blansku. S kamarády muzikanty se pak jednou dvakrát do měsíce scházíme u nás v Horní Lhotě v hospodě U Kaštánka.



Kde se rád prochází: Na procházky moc nejsem. Není čas nebo jsem prostě líný. Ale něco s tím provedu. Manželka si čas udělá, jenže procházky s ní, to jsou spíš sportovní výkony. (smích)

Když se zapálí oheň a narazí bečka, co zahraje Miloš Pernica na kytaru?

Většinou nic. (smích) Při takových akcích hraji upřímně velice nerad. Když jdu někam do společnosti, snažím si tam od hudby odpočinout. Ale někdy prostě není úniku. Hudba mě doprovází od rána do večera, proto nechci na takových báječných večerech hrát a zpívat.



Co děláte, když máte splín?

Pustím si staré rockové kapely. Pink Floyd, Rush, Dire Straits apod. Anebo sáhnu po kytaře od pana Marina z Granady.



Jaký jste učitel?

Myslím, že přísný. Ale dřív jsem byl daleko přísnější. Trošku jsem slevil. Naštěstí jsem dospěl k názoru, že výuka není o tom, do dětí nacpat noty a etudy. Kytara by je měla především bavit. Je super, když umí právě u toho zmiňovaného ohně zahrát a zazpívat písničky. A to bez akordů nejde. Chci, aby je kytara těšila a nebylo to jen drcení etud. I když možná jsem vedle. Vlastně ani nevím, jestli omladina u takových ohňů ještě hraje Nedvědy, tradicionály nebo Wabiho Daňka. Připadne mi, že současná generace spolu komunikuje jen přes ty placky, mobily. Možná kdybych jel na tábor v dnešní době, tak se ke kytaře ani s dětmi nedostanu. V rodinách se téměř vůbec nezpívá a hudba se poslouchá jen zřídka. Děti už neznají skoro žádné písničky. To je veliká škoda.



Ale zdá se, že se vaše přísnost vyplatila…

Ano. Úspěšných žáků se urodilo opravdu hodně. Ale v první řadě to bylo o nich. Sami makali a měli vůli se zdokonalovat a chtěli být dobrými. Jsem pyšný, když slyším hrát třeba Evu Libichovou provdanou Matuškovou, jejího manžela Jana Matušku, Filipa Münstera, moji dceru Zuzanu, Pavla Dobeše, Filipa Součka, Martina Kováře nebo v současnosti velmi talentovanou Agátu Konečnou. A samozřejmě řadu dalších.



Například Aleše Petrželu, nedávného vítěze Porty…

No vidíte. Jak jsem mohl na Aleše zapomenout. Po padesátce už mi asi začíná vynechávat paměť. Je hodně šikovný a navíc jde svou vlastní cestou. Skládá si sám své písničky a začíná se docela dost prosazovat. Dnes ho už můžeme slyšet na různých rádiových stanicích. To je velký úspěch. Vydal také dva díly školy pro elektrofonickou kytaru. U něj jsem se nakonec učil i já, co se elektrické kytary týká. A to je přece krásné, když se učitel může učit od svého žáka.





V rodině jste samí hudebníci. Nelákalo vás, že byste si zahráli všichni na jednom pódiu?

Myšlenka je to zajímavá. Zkusím to doma nadhodit. (smích)