Ta se má nakonec začít stavět v Hybešově ulici. Vedení města nyní zadalo vypracování další studie, která má znovu prověřit aktuální možnosti areálu a řeší i případné umístění sportovní haly. „Úkolem studie, je pojmout areál jako celek a prověřit jeho možnosti v souvislosti s nevyhovujícím dopravním řešením, nedostatkem parkovacích ploch, absencí atletického oválu a umístěním sportovní haly,“ uvedl tiskový mluvčí Boskovic Jaroslav Parma.

Na studii mají Boskovičtí v rozpočtu města pro letošní rok tři sta tisíc korun. Zpracuje ji městský architekt Zdeněk Fránek. Bude ve dvou variantách. „V jedné variantě se bude počítat jen s pozemky ve vlastnictví města. Ve druhém návrhu pak budou zařazeny také pozemky v soukromém vlastnictví,“ upřesnil mluvčí.

V minulosti město vyjednávalo v této lokalitě například o odkupu pozemků známého advokáta Jana Paroulka. Podle bývalého místostarosty a nyní opozičního zastupitele Petra Malacha by se mělo město snažit soukromé pozemky vykoupit. „Z mého pohledu se jedná o strategickou věc do budoucna vzhledem k plánovanému rozvoji a rozšíření areálu Červená zahrada s městskými sportovišti. Myslím si, že ceny pozemků půjdou stále nahoru a město by mělo jejich výkup vyjednat. S novou studií problém nemám. Není to nic proti ničemu vybírat z více variant,“ řekl Malach.