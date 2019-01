Blanensko – Sezóna tanečních lekcí pro středoškoláky právě začíná. Standardní i latinskoamerické tance se budou učit od září až do prosince. Studenti druhých ročníků středních škol obléknou společenský oděv už ve čtvrtek. To je v Blansku i Boskovicích čekají úvodní lekce.

Ilustrační foto | Foto: ARCHÍV

Na taneční rád vzpomíná například sedmnáctiletý Martin Šebek z Blanska. „Absolvoval jsem je minulý rok v Blansku. Bylo to super. Nejvíc mě bavil jive a cha-cha. To, co jsem se naučil, už se mi hodilo při několika akcích," uvedl Šebek.

V Blansku se mladí tanečníci budou scházet v Dělnickém domě. „Naučí se waltz, valčík, polku, jive, cha-chu, merengue nebo třeba tango. Zkusí si i country tance," řekl Jiří Míšenský, který lekce v Blansku vede společně se svou manželkou Alenou už čtyřicet let. Lekce se konají každý čtvrtek. Polovina účastníků si zatančí od pěti hodin odpoledne a druhá od půl osmé večer. Manželé Míšenští pořádají každé úterý kurz i v Boskovicích. Začínají dvaadvacátého září v tamní sokolovně.

V Boskovicích se o výuku tance postarají také manželé Lada a Radek Pernicovi. Mají dvacetileté zkušenosti. Kromě polky, waltzu nebo mamby studenty naučí dalších jedenáct tanců. V Zámeckém skleníku. Čtvrteční lekce již tento týden zahájí první skupina v pět hodin odpoledne, druhá bude následovat o půl osmé večer.

Taneční začínají studenti řešit již před letními prázdninami. „Na konci prvního ročníku jim předáváme nabídky, přes prázdniny si to rozmyslí a pak dostanou přihlášku. Základy společenské výchovy jsou pro mladé lidi nezbytné. Někteří ale pak mají v hlavě hlavně taneční a to se někdy podepisuje na jejich školních výsledcích," uvedl zástupce ředitelky Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku Milan Šoba.

Prodloužená i ples

Důležitou součástí tanečních kurzů jsou prodloužené, kde studenti nabyté dovednosti zúročí nejen před svými rodiči, ale i před veřejností. Boskovické lekce manželů Pernicových mají prodloužené dvě. „První na začátku listopadu. Druhá na začátku prosince bude zároveň závěrečným plesem," vysvětlil Pernica. Kurzy manželů Míšenských v Blansku mají dvě prodloužené a jeden závěrečný ples.

Na základní kurzy v zimě navazují pokračovací. Pernicovi tam své žáky naučí i charlestone nebo foxtrot. „Na pokračovacích kurzech se můžou studenti rozhodnout, v jakém tanci se chtějí zdokonalit. Co se budeme učit, je tedy i v jejich režii," vysvětlil Pernica. V Blansku a Boskovicích Míšenští připravili pět vyučovacích lekcí, na kterých se budou tanečníci od ledna do února učit i rumbu nebo salsu.

Sezóna přeje rovněž dospělým tanečníkům. „Nejdříve budou čtyři taneční lekce pro začátečníky, které zakončí večírek. Na ně naváží čtyři lekce pro pokročilé, opět se závěrečným večírkem. Nezbytné je přivést si tanečního partnera," uvedl Míšenský. Začínají už dvacátého září. Lekce pro dospělé budou mít od druhého října i v Kotvrdovicích, v lednu také v Oboře a v Adamově. Manželé Pernicovi chystají v Boskovicích taneční kurz pro dospělé na listopad. Celkem bude mít pět nedělních lekcí.

Zájem o kurzy podle tanečních mistrů pořád je. I když menší než před lety. Tradičně bývá v sále více dívek. To taneční školy řeší střídáním partnerů na parketu nebo oslovováním starších studentů.

