Jihomoravští záchranáři pro rok 2021 kromě kalendáře připravili i diář. Zájemci, kteří si je chtějí pořídit, by si ale měli pospíšit. „Kalendářů nám zbývá pár posledních kousků, diářů zhruba dvě desítky. Letos se po nich opravdu zaprášilo, vše jsme prodali v rekordním čase," uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Jelikož letos situace nedovolila speciální focení kvůli kalendáři, do výsledného produktu se dostaly nejzajímavější fotky, dokumentující činnost jihomoravských záchranářů v posledních letech. „Fotky zachycují naše sanitky, dispečink, posádky, cvičení, výuku či osvětové akce pro veřejnost. Do praktického diáře jsme nechali vložit i několik stran textu o poskytování první pomoci. A rodiče menších dětí by mohlo potěšit, že v něm najdou také pohádku o našem pejsku záchranáři Defíkovi či omalovánky," poznamenala Bothová.

Výtěžek z prodeje záchranáři věnují společnosti Velvet Smile, která pomáhá nemocným dětem. „Lidé diáře a kalendáře seženou v naší budově v ulici Kamenice v brněnských Bohunicích každý všední den od osmi hodin ráno do tří odpoledne. Jeden kousek stojí 200 korun," řekla Bothová.

Dobrou věc podpoří i lidé, kteří si pořídí kalendář pro rok 2021 s fotografiemi hráček týmu Šelmy Brno. „Volejbalistky letos nafotily již třetí charitativní kalendář, jehož výtěžek poputuje na podporu brněnského Klokánku. Loni se vybralo přes šedesát tisíc korun," poznamenala na webu šelem koordinátorka projektu Kristýna Boulová.

Letošní kalendář lidi potěší fotografiemi krásných volejbalistek u nablýskaných amerických veteránů. Kalendář si lidé mohou vyzvednout v prodejně Fotori, v obchodu Ty Identity, v restauraci Správné místo nebo přímo v brněnském Klokánku.

Pro lidi, kteří chtějí podpořit Nadační fond Krtek je připravený Krtčí kalendář pro rok 2021. „Kalendář vznikl ve spolupráci s charismatickými sportovci a úžasnými sportovkyněmi, jejichž úspěchy se zapsaly do historie českého sportu," popsali jej zástupci nadačního fondu na webu. Za Krtčí kalendář zájemci zaplatí 150 korun, seženou jej ve stánku fondu na vánočních trzích na Moravském náměstí nebo v kanceláři organizace v brněnské Helfertově ulici.

Charitativní rozměr má i kalendář jihomoravských hasičů, v němž hlavní roli hrají krásné hasičky. „Kalendář pro rok 2021 je ve znamení prevence. Na každé stránce je naše příslušnice a jedno konkrétní preventivní téma podpořené textem a QR kódem, který odkazuje na další informace k dané problematice," nastínil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasičský kalendář za 199 korun je v prodeji na stránkách Nadačního fondu Modrý hroch. „Výtěžek z prodeje podpoří cvičení v rámci speciálních neurorehabilitací ročního Danečka," doplnil mluvčí.

Milovníci psů mohou koupí kalendáře pro rok 2021 podpořit Dočasky.cz. I tato organizace totiž připravila stolní kalendář. Nejvýznamnější post v celém kalendáři má fenka Amálka, která je na titulce společně s hudebníkem Davidem Kollerem. „Amálku jsme vytáhli hrobníkovi z lopaty. Po odstranění masivního nádoru mléčné žlázy je radostná, poskakuje si, nechává se rozmazlovat a žije naplno každý další den, aniž by věděla, který z nich je ten poslední. Teď se jí rozjíždějí metastáze na plicích. Už jí nebudeme hledat novou rodinu. Zůstane u naší dočaskářky Janičky do posledního nádechu," přiblížili příběh fenky zástupci organizace na sociální síti.

V kalendáři se objeví i fotky dalších psů, jeho vznik podpořili i Vladimír Polívka a Michael Vorba. „Pro nás to není jen stolní, týdenní kalendář s pěknými fotkami psů. Je to nástěnka naší, mnohdy hlavně emocionálně, vyčerpávající práce, plná silných psích příběhu," doplnili zástipci Dočasek.

Za psí kalendář zájemci zaplatí 250 korun, dalších 70 korun si připlatí za dodání. Objednávat jej mohou přes mail kalendar@docasky.cz, nebo od neděle na čerpací stanici ADOSA a.s. v Rosicích a Židlochovicích a na profi Veterina Ivančice.

Lidé z Kuřimi nebo příznivci tohoto města si jeho kousek mohou také pověsit na zeď. V kuřimském Společenském a kulturním centru si zájemci pořídí kalendář Kuřim historická za sto korun.

Naopak některých oblíbených kalendářů či diářů se lidé nedočkají. To je i případ kalendáře brněnské zoo. „Kalendáře mít budeme, ale nebudeme jej prodávat. Letos jsme jich totiž udělali výrazně méně, takže je máme jen pro partnery, případně do soutěží, pokud zbydou," vysvětlil mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.

Letos se lidé nedočkají ani oblíbeného diáře z dílny brněnské Knihovny Jiřího Mahena. „Moc nás těší, že si lidé náš diář tolik oblíbili, protože nás letos zaplavují dotazy, zda bude. Bohužel ale musím potvrdit, že diář pro rok 2021 nemáme," uvedla mluvčí knihovny Alena Šedivá.