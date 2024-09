/FOTO, VIDEO/ Historický milník a zásadní investice v režii města v jeho novodobé historii. Ve čtvrtek před osmou hodinou ráno se těžká technika zakousla do budovy blanenských krytých lázní. Zchátralý objekt na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, který je už více než tři roky mimo provoz, jde k zemi po téměř půlstoletí provozu.

„Do bazénu v Blansku jsem chodil plavat přes zimu pravidelně. I dvakrát týdně. Zázemí už bylo trošku poplatné době, nevím, jak na tom byla střecha a celkový technický stav. Ke konci už byly problémy s posuvným dnem, ale to mi při plavání nevadilo. Když se lázně zavřely, začal jsem jezdit do Boskovic, což bylo časově náročnější. Samozřejmě se těším, až bude nový krytý bazén hotový a budu ho mít kousek od domu. Snad při výstavbě nebudou nějaké komplikace, které by zpozdily otevření,“ řekl Deníku Petr Karlík z Blanska.

Na demolici, která má skončit příští rok v březnu, naváže stavba nového jednopodlažního objektu. Jeho součástí bude nerezový plavecký bazén se šesti drahami o délce pětadvaceti metrů, výukový a zážitkový bazén, whirlpool, ohřívárna, parní sauna i bazén pro plavání dětí od šesti měsíců. Město to bude stát pořádný balík, zaplatí 321 milionů korun bez daně. Výstavba krytého bazénu přijde na 264 milionů korun, zbytek nákladů si vyžádá dokončení projektové přípravy, demolice, likvidace vytěžených materiálů, úpravy exteriérů či přeložky inženýrských sítí.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy nákladný projekt podpoří Národní sportovní agentura. Do Blanska má poslat přes dvaadevadesát milionů korun. „Udělali jsme maximum pro to, abychom uspěli, a jsem rád, že se to v konkurenci několika desítek projektů podařilo. Podle mých informací je Blansko jedním ze šesti projektů, které od Národní sportovní agentury (NSA) získaly podporu. Navíc jde o dotaci ve výši přes 92 milionů korun, což je více, než bylo maximum přidělované v předchozí výzvě,“ uvedl nedávno Crha.

Začala demolice blanenských lázní. Jdou k zemi po desítkách let provozu | Video: Deník/Jan Charvát

Blanenské lázně se začaly stavět v roce 1971. Jejich součástí bylo bylo vodoléčebné oddělení, kde pracovníci Ústavu národního zdraví poskytovali odborné služby při koupelích, skotskými střiky nebo masážemi podle doporučení lékaře. Pro aktivní sportovce byla k dispozici posilovna a také sauna. „Krytý bazén se v Blansku s velkou slávou otevíral 15. října 1976. Budoval se v takzvané akci Zet, když na stavbě pomáhala brigádnicky ve velkém veřejnost včetně žáků, studentů a učňů," vrátil se do minulosti znalec blanenské historie Pavel Svoboda.

Provoz před více než třemi lety stopl havarijní stav střechy. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela loni v lednu také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy. V posledních letech už byl objekt na hraně životnosti. Provoz byl navíc stále nákladnější. Ročně bazén navštěvovalo přibližně 75 tisíc plavců. Velkou část tvořili školáci. Otevření nových lázní je v plánu v srpnu 2026.

Souběžně s tímto nákladným projektem se Blansko chce pustit také do budování rotační jednotky v Nemocnici Blansko. „Nechceme rozhazovat, budeme se chovat hospodárně, současně ale nechceme, aby výstavba bazénu a vybudování rotační jednotky Nemocnice Blansko, na kterou se nyní soutěží zhotovitel, ochromily investice ve městě. Peníze na výstavbu lázní máme zajištěné, nevylučuji ale, že si vezmeme nějaký menší úvěr, abychom měli dostatek na financování dalších investičních akcí. Každopádně díky dotaci z NSA by to byla jen nějaká menší částka,“ doplnil starosta Jiří Crha.