Začala čtvrtá dávka očkování proti covidu, v Bohunicích naplnili kapacitu

Ode dneška se mohou lidé nechat naočkovat druhou posilující vakcínou proti covidu. Očkování zatím probíhá bez registrace, buď u praktických lékařů, nebo v očkovacích centrech. Konkrétně v Brně si mohou pro posilující dávku vakcíny přijít lidé například do Fakultní nemocnice v Bohunicích, do Fakultní nemocnice u svaté Anny nebo do očkovacího centra ve Slatině.

Očkování na jihu Moravy. | Foto: Deník/VLP Externista