/FOTO, VIDEO/ Silnici v Josefovském údolí v Moravském krasu na Blanensku lemují v těchto dnech bariéry. Podobně jako v blanenské části Češkovice. Instalovali je tam dobrovolníci z Žabí hlídky, spolku Okras, Hnutí Brontosaurus a studenti z rájeckého gymnázia.

Žáby v Moravském krasu chrání před auty bariéry. Hnízdiště sokolů u Býčí skály pásky | Video: DENÍK/Jan Charvát

V této lokalitě ochrání migrující obojživelníky, kteří míří to tamního rybníčku, kde se rozmnožují. „Každý rok tam odhadem dorazí několik tisíc ropuch a skokanů hnědých. V Moravském krasu se jedná o místo, kde se jich rozmnožuje nejvíc. Zábrany je nasměrují k propustkům pod silnicí. Žáby, které nenajdou cestu, pak u bariér sbírají ve večerních hodinách dobrovolníci a ve kbelících je přenášejí k vodě. Funguje to skvěle a pod koly aut hyne díky tomu jen malý zlomek migrujících obojživelníků,“ řekl Deníku Rovnost zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Dodal, že jarní tah žab bude trvat několik následujících týdnů. Při cestě zpět pak budou u zábran dobrovolníci pravidelně obojživelníky znovu sbírat a přenášet přes silnici. Ve zmíněných lokalitách natáhli mezi dřevěné kolíky zhruba kilometr a půl zábran. Přibližně o dvě stě metrů více než před rokem.

Na silnici navíc nasprejovali siluety žab s vykřičníkem, aby upozornili projíždějící řidiče. „V minulosti jsme u silnice dávali i dopravní značky se symbolem žáby, ale ty někdo ukradl. Letos jsme proto zvolili jiný postup. Označení na silnici je dočasné a sprej se zanedlouho smyje. Do stavby zábran se za dva víkendy zapojilo asi třicet dobrovolníků včetně studentů z rájeckého gymnázia. Zároveň od silnice odstranili větší množství odpadků,“ uvedla Ludmila Korešová z Žabí hlídky.

Další dobrovolníci se mohou do akce přihlásit na webu této skupiny. V budoucnu ochránci přírody uvažují, že by v Josefovském údolí a v okolí Býčí skály umístili zábrany natrvalo. Podle všeho z betonových žlabovek. „Letos bychom chtěli nachystat projekt a jednat s úřady. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Krása.

U Býčí skály je nyní uzavřená louka před známou jeskyní. Kvůli hnízdění vzácných sokolů stěhovavých. Zelenou páskou je ze stejného důvodu obehnaná také přístupová cesta k nedaleké jeskyni Kostelík. „Omezení bude platit do poloviny června,“ informoval za stráž přírody Radovan Mezera.