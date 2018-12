Blansko – /GRAFIKA/ Několik stokorun. Tolik si příští rok připlatí za pitnou vodu rodina Petra Novotného z Blanska. Tamní Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí oznámil ceny vodného a stočného na příští rok. Za kubík pitné vody včetně vodného a stočného zaplatí domácnosti na Blanensku 99,85 koruny. To je o tři koruny víc než letos.

Vodné a stočné. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Novotný bydlí s manželkou, třemi dětmi a babičkou v rodinném domě. „Jsme větší rodina. Navíc s malými dětmi se pitnou vodou šetří dost obtížně. Snažíme se. Nenapouštíme zbytečně vanu, ale sprchujeme se. Na zahradě pak zaléváme jen užitkovou vodou ze studny nebo dešťovkou,“ řekl muž.

Voda je v Blansku nejdražší ze všech okresních měst na jižní Moravě. Podle tajemníka svazku Petra Tioky už mohla příští rok překročit stokorunovou částku za kubík. „Nakonec se odhlasovalo zdražení vody těsně pod stokorunovou hranicí. V ceně vody se odráží zejména inflace a zvýšení cen elektřiny,“ poznamenal Tioka. Dodal, že u čtyřčlenné domácnosti, která za rok spotřebuje v průměru 120 kubíků vody, to znamená 356 korun navíc.

Lidé příští rok sáhnou hlouběji do peněženky také u plateb za plyn a elektřinu. Podle mluvčí společnosti E.ON Matiny Slavíkové je letos elektřina na burzách nejdražší za posledních sedm let. „Jen za posledních dvanáct měsíců její cena na burzách vzrostla z necelých šestatřiceti eur za megawatthodinu na třiapadesát eur. Zvýšení ceny elektřiny už letos oznámila většina dodavatelů. Rozhodli jsme se upravit ceníky vybraných produktů u elektřiny. Zvýšení ceny se dotýká pouze klientů, kteří nemají fixované ceny energie,“ uvedla Slavíková.





Upřesnila, že v průměru vzroste výše celkové platby přibližně o devět procent v závislosti na tarifu a spotřebě. Pro více než polovinu klientů půjde o desítky korun měsíčně. Se zdražením v řádech desítek korun měsíčně pro domácnosti počítají také dodavatelé plynu.



Příští rok si mírně připlatí blanenské domácnosti napojené na soustavu centrálního zásobování teplem. Kvůli zdražení vstupních energií a vody. V letošním roce platily za jeden gigajoule 528 korun. Cena pro příští rok je 552 korun. Průměrná roční spotřeba je podle zástupců města mezi dvaceti a pětadvaceti gigajouly.



O ledna už bude provoz soustavy kotelen v režii města. „Pořád je to přijatelnější cena, než byla v době před převzetím soustavy kotelen městem. I příští rok tak pořád něco ušetřím. Mohl bych víc, ale z mého pohledu máme v domě špatně nastavený systém. Platím za to, kolik mám v bytě stupňů a ne za to, kolik protopím,“ řekl Aleš Buřík z Blanska.