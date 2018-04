Za teplo ušetříme, věří v Boskovicích. Dodávky svěří městské firmě

Blanensko, Vyškovsko – Boskovičtí půjdou ve stopách Blanska nebo Vyškova. Dodávky tepla svěří městské společnosti. Slibují si od toho velké úspory.

Za rok i tisíce korun mohou ušetřit obyvatelé panelových domů v Boskovicích na Blanensku, které jsou napojené na centrální zásobování teplem. Příští rok končí smlouvy se stávajícím provozovatelem sítě. Město chce dodávky převzít a zlevnit. „Cena pro odběratele může činit 452 korun za gigajoule bez daně,“ uvedl mluvčí radnice Jaroslav Parma.

S patnáctiprocentní daní by tak Boskovičtí za teplo platili zhruba 520 korun za jeden gigajoule. To je oproti letošním 664 korunám výrazná změna. „Snížit cenu musí. Jinak si po vypršení smluv spousta lidí pořídí vlastní topení. Těm, co pak v systému zůstanou, vzrostou náklady. A to se týká i městských budov, jako jsou školky a školy,“ tvrdí například Luděk Různar, který je místopředsedou společenství vlastníků bytů v Komenského ulici.

Podle studie sníží cenu tepla• Pro Boskovice ji zpracovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum.

• Boskovičtí za ni zaplatili bez daně 198 tisíc korun.

• Řeší mimo jiné opatření, jak po roce 2019 snížit cenu tepla.

• Posuzuje možnost na soustavu připojit Penzion v Mánesově ulici.



Dům s osmačtyřiceti byty ve třech vchodech je zateplený, má vyměněná okna a vodu tam ohřívají solární panely. Ušetřené peníze měly posloužit právě na stavbu vlastní kotelny. Jestli k tomu ale dojde, není jasné. Pokud centrálně dodávané teplo zlevní, nemusí se lidem vlastní topení vyplatit. „Poradíme se s odborníkem. Zaprvé záleží na tom, jestli město bude ceny garantovat. Potom také na smlouvách. Uvítal bych je třeba na rok,“ dodal Různar.



Podobně dodávky tepla převzali ve Vyškově nebo v Blansku. Blanenští zásobování řeší už od loňska. Vzali si úvěr sedmadvacet milionů korun na odkup zařízení a technologií a převzali síť kotelen. „Od té doby se nám podařilo snížit cenu o 150 korun na nynějších 528 korun za gigajoule,“ uvedl starosta Blanska Ivo Polák. Průměrná spotřeba blanenské domácnosti napojené na síť je mezi dvaceti a pětadvaceti gigajouly za rok.



Domácnosti tak ušetřily až čtyři tisíce korun za rok. Letos o prázdninách se na centrální vytápění připojí základní a mateřská škola ve Dvorské ulici. V dalších letech bude teplo z městských kotelen zřejmě vytápět i Dělnický dům nebo tamní nemocnici.



Cena má navíc dál klesat. „Nyní se skládá ze dvou složek a je výhodnější pro velké odběratele. Chceme, aby cena byla jednosložková. Po úpravě bude stejná i pro ty malé,“ prozradil starosta Polák. Smlouvy v Blansku podepisují odběratelé na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.



O rozehřáté radiátory v téměř čtyřech tisících domácnostech ve Vyškově se stará městská společnost Vyteza. Cena za teplo je letos stejná jako loni, 598 korun. „Napojování nových odběratelů závisí na bytové výstavbě ve městě. Všem developerům připojení nabízíme,“ informoval ředitel společnosti Michal Koutník.