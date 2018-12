Blansko, Boskovice – Za teplo si blanenské domácnosti napojené na soustavu centrálního zásobování teplem příští rok mírně připlatí. Kvůli zdražení vstupních energií a vody. V letošním roce platily za jeden gigajoule 528 korun. Předběžně navrhovaná cena pro příští rok je 552 korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Průměrná roční spotřeba je podle zástupců města mezi dvaceti a pětadvaceti gigajouly. „Pořád je to přijatelnější cena, než byla v době před převzetím soustavy kotelen městem. I příští rok tak pořád něco ušetřím. Mohl bych víc, ale z mého pohledu máme v domě špatně nastavený systém. Platím za to, kolik mám v bytě stupňů a ne za to, kolik protopím,“ řekl Aleš Buřík z Blanska.



Blansko předčasně splatilo investorovi Innogy Energo opravy rozvodů a technologií kotelen v Blansku z roku 2002. Vzalo si na to úvěr 27 milionů. Město s ním má uzavřenou smlouvu do konce letošního roku. Stejně jako s nynějším provozovatelem sítě kotelen – blanenskou společností ZT energy. „Od doby, kdy město odkoupilo soustavu centrálního zásobování teplem od společnosti Innogy, klesla cena o 150 korun za jeden gigajloule. A dá se očekávat, že s dalšími připojenými objekty ještě klesne,“ uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák.

Od ledna bude síť kotelen v režii městské společnosti Služby Blansko, která požádala o licenci na výrobu a rozvod tepelné energie. Cenu tepla bude schvalovat zastupitelstvo. Blansko má i nadále smlouvy se společností ZT energy na některé služby. „Do soustavy chceme zapojit další budovy. V první fází uvažujeme o Dělnickém domu a kině. Výhledově pak o nemocnici. S VUT Brno připravujeme část energetické koncepce Týká se výroby a dodávky energie s důrazem na efektivní využití soustavy a případné snížení ceny tepla,“ dodal Polák.



V současnosti je v Blansku na centrální síť kotelen napojeno přes sto dvacet budov.



V sousedních Boskovicích vyhřívá soustava centrálního zásobování teplem asi tisícovku bytů. I Boskovice se připravují, že ji převezmou do režie města. V současnosti tam místní platí 664 korun za gigajoule. Koncovým odběratelům končí příští rok smlouvy a hrozí, že kvůli vysoké ceně tepla mohou hledat jiný zdroj vytápění. „Příští týden se bude cena tepla řešit na radě města. Samozřejmě nechceme, aby se ze soustavy kotelen po vypršení smluv odhlásilo vetší množství odběratelů. Chceme aby fungovala. Cenu se musíme pokusit upravit tak, aby byla srovnatelná s ostatními zdroji tepla. Zda ji bude město nějakým způsobem dotovat, nemohu v tuto chvíli předjímat,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Boskovičtí, podobně jako v Blansku, splácejí investici ve výši 62 milionů korun na modernizaci sítě kotelen a rozvodů z roku 2004. Splaceno mají mít příští rok. Soustavu vytápění tam provozuje společnost ZT Energy.