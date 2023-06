/FOTO, VIDEO/ Deset rohlíků a dva kelímky vlašáku. Dobře, tři, ale to je strop. Víc do sebe nemůže tenhle střízlík nacpat. Vždyť váží sotva šedesát kilo! Omyl. Radim Dvořáček se za stolem mění v pohádkového Otesánka a hravě spořádá vše, co se mu naservíruje pod nos. S trochou nadsázky se dá jeho apetit srovnat s působením kyseliny. Ne nadarmo se na svém internetovém kanálu tento chlapík z Ostravy s přezdívkou Steel Rod tituluje nejlepším profesionálním jedlíkem v Česku. S několika zápisy v knize rekordů za spořádané množství jídla a rychlost. V pátek odpoledne se v boskovické restauraci Eden pokouší zdolat další výzvu na talíři. „Přijel jsem, abych tu spořádal zdejší specialitu. Hamburger velikosti XXL. A ne jeden. Zkusím hned dva,“ usmívá se dvaatřicetiletý drobný muž.

Z podobných extrémních gastro výzev a soutěží natáčí videa a živá vysílání, která komentuje v angličtině. Jeho internetový kanál sleduje bezmála dvě stě tisíc lidí. V zahraničí jsou podobné kousky nesmírně populární. Podle svých slov dokáže Dvořáček sníst pokrm až o hmotnosti desetiny své osobní váhy. Nebo vypít stejný objem tekutin. Z toho se běžnému strávníkovi protáčí panenky a slabším povahám dělá zle od žaludku.

„Jsem vystudovaný ajťák, ale nyní se živím jako youtuber a k tomu si přivydělávám brigádami. Objíždím soutěže a restaurace. Natáčím takzvané Man vs Food výzvy, soutěže v pojídání a mukbang. Je to formát, kdy diváci na internetu sledují jedlíky při konzumaci potravin v přímém přenosu. Procestoval jsem díky tomu asi dvacítku zemí v Evropě, byl jsem dvakrát v Americe. Na některých akcích jsou zajímavé odměny za vítězství nebo překonání rekordu,“ říká před pátečním pokusem o další extrémní výkon.

Při nich mu pomáhá speciální trénink, kdy si žaludek roztáhne pro běžného smrtelníka nepředstavitelným množstvím teplé vody. Hravě do necelé minuty vypije prakticky na ex čtyři až pět litrů tekutiny, která jde ale záhy z těla ven. Podobný postup ovšem nikomu netrénovanému rozhodně nedoporučuje. „Musel jsem si na to zvyknout postupně. Ale dost povídání. Obléknu si závodní tričko, zapnu kameru, telefon a stopky a jdeme na burgery,“ hlásí v pátek po čtvrté odpoledne na zahrádce boskovické restaurace Eden.

O chvíli později mu však trošku spadne brada. Obsluha podniku totiž přináší dvě pánve s gigantickými burgery, pod kterými se ukrývá ještě obří nálož hranolek. „Burger má dvě a půl kila. Z toho je půl kila mletého hovězího, sedm set gramů váží bulka. Je v ní pět volských ok, čtvrt kila slaniny a dvě stě gramů čedaru. Plus zelenina a dvojitá porce hranolků,“ popisuje speciální soutěžní menu provozní restaurace Kristýna Malá.

Na jídelním lístku stojí maxi hamburger velikosti XXL necelých sedm set korun. Když ho jeden host sní do půl hodiny, má jídlo zdarma. Zatím se o to prý pokusilo patnáct lidí a úspěšní byli jen dva. Pár obřích burgerů ale zatím nesnědl nikdo. I profesionální jedlík Radim Dvořáček má na startu velké pochyby, že je zvládne. Množstvím jídla je evidentně zaskočený. „Na fotkách vypadaly burgery mnohem menší. Myslel jsem, že jeden kousek bude mít tak do dvou kil a tady ty závodní mají skoro tři. Jsou přes celou pánev. To je masakr. Uvidíme, co zvládnu,“ startuje rekordní výzvu Dvořáček.

PŘÍŠTĚ OBŘÍ PORCE PAELLY?

První burger zdolává za necelých devětadvacet minut. Postupně ho zapíjí zhruba litrem a půl teplé vody, aby se mu lépe polykalo a hned jde na druhý kus. Ten už i do jeho trénovaného žaludku klouže i přes fandění přihlížejících hostů boskovické restaurace velmi těžko. Nepomáhá ani další půl litr vody. Při konečném vážení vychází, že se do Dvořáčkova žaludku za jednu hodinu čistého času přemístily čtyři kilogramy burgerů a dva litry vody. „I tak je to neskutečný výkon, Radime. Gratulace!“ komentuje jedlíkův pokus jeden z hostů. „Měl jsem velké oči a přecenil síly. Ale to nevadí. Do Boskovic bych se rád ještě v budoucnu vrátil a zkusil spořádat maxi porci španělské Paelly, kterou tu vaří. Před časem se podobná výzva uskutečnila v Madridu a já ji propásl,“ vysvětluje krátce po pátečním neúspěšném pokusu Dvořáček.

V minulosti se mu podařilo už opakovaně vyhrát například soutěž v pojídání švestkových knedlíků na vizovickém Trnkobraní. Jeho český rekord má hodnotu 205 kusů. V Praze zase před časem spořádal bezmála šest litrů ostré rajčatové polévky za devatenáct minut. Na soutěži Slovácký řízek pak na posezení snědl dvoukilogramový řízek, kterému se příznačně říká Sloní ucho. Za necelých dvanáct minut. A v televizní soutěži Česko Slovensko má talent pak šokoval diváky, když před kamerami jedl padesát uvařených vajec a zapíjel je čtyřmi litry mléka.

„Za týden se chystám do Pelhřimova na festival rekordů, kde chci zvládnout vypít šest litrů mléka. Mým snem je kvalifikovat se v Americe na prestižní soutěž v pojídání hot dogů. Koná se na Den nezávislosti v New Yorku. Zatím mě limituje, že nejsem moc na rychlost. Tam je potřeba obojí, velké množství spořádaného jídla i rychlost. Jsem členem tamní ligy v pojídání a nějaké soutěže už jsem si zkusil. Co vím, tak v Evropě jsme jen dva,“ říká na závěr Dvořáček.