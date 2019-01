Jižní Morava – "Bydlení je základní lidské právo" - tuto petici, která mimo jiné požaduje výstavbu obecních bytů, představila hodonínskému zastupitelstvu jeho členka Lenka Ingrová. Podepsalo ji víc než šest set lidí, z toho 452 z Hodonína.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Jako zmocněnkyně petičního výboru Ingrová upozornila, že se ve městě téměř nestaví byty. „Protože raketový růst cen v podstatě nelze zastavit ani ovlivnit, požadujeme vytvoření systému dostupného bydlení s vyčleněním peněz v rozpočtu města na tento účel, výstavbu obecních bytů, vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů, bytů s družstevní formou a přidělování bytů podle potřeby s transparentním a veřejně přístupným pořadníkem,“ uvedla Ingrová. Připomněla, že bydlení v České republice zdražuje nejrychleji v Unii.

Petici podpořil i Milan Kučera z Hodonína. „Především mladí nemají kde bydlet. Pokud se jim bydlení podaří sehnat, tak je velice drahé. Je zapotřebí, aby město pomohlo,“ vyzval Kučera.

Vedení radnice se bude odpovědí na petici zabývat na jednání rady za dva týdny. Rychlé řešení zřejmě nenabídne. Nejdřív se seznámí se zkušenostmi z jiných měst. „Náš první krok bude aktualizace bytové koncepce. Musíme jasně říct, jaká je role města v této oblasti a jaké byty má postavit, jestli malometrážní, větší, pro starší lidi nebo startovací,“ oznámil místostarosta Ladislav Ambrozek.

Dodal, že pozemky pro výstavbu má město v lokalitě Horní Plesová. Přednostně ale považuje stavbu bytů za věc soukromého sektoru. Navíc Hodonín v posledních letech postupoval zcela opačně. Zůstaly mu necelé čtyři stovky bytů. „Město od roku 1996 do roku 2016 prodalo 3470 bytových jednotek,“ připomněl mluvčí radnice Josef Horníček. Podobně postupovala řada dalších měst včetně Znojma, Břeclavi, Blanska i Vyškova.

Jinou strategii zvolilo minulé vedení brněnského magistrátu. Otevřelo mladým rodinám s měsíčním příjmem do padesáti tisíc korun program pro výstavbu družstevních bytů. Zájem do konce minulého roku projevilo přes sedm stovek lidí. „V lednu žádosti zanalyzujeme a zhruba v březnu až dubnu žadatele vyzveme k prokázání uvedených údajů,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Založením družstva chce město garantovat lepší podmínky výstavby. Lidé vstoupí do družstva členským vkladem deset tisíc korun. Při podpisu smlouvy pak složí část ceny bytu, zbytek pak budou splácet podle nájemní smlouvy do doby, než se dostane do jejich osobního vlastnictví.

Situaci může zlepšit stát skrze ministerstvo pro místní rozvoj, které loni avizovalo, že začne na jaře poskytovat nízkoúročené půjčky na výstavbu obecních bytů. Program s názvem výstavba má přispět k zajištění sociálního a dostupného bydlení. „Kombinuje dotaci s výhodným nízkoúročeným úvěrem. Obce si samy zvolí, co na svém území a pro své obyvatele nejvíce potřebují. Nyní je počítáno se dvěma miliardami korun ročně na dotační část a další miliardou korun na část úvěrovou,“ uvedl před dvěma měsíci mluvčí resortu Vilém Frček.