Polévku nalévají Boskovičtí zdarma už pětadvacet let. Příspěvek je dobrovolný, stejně jako jeho výše. Letos si příchozí pochutnají na bramboračce, které bude připraveno zhruba tři sta litrů. To je asi tisíc až dvanáct set porcí. „Akci vymysleli majitelé tehdy nově otevřené restaurace Makkabi v Boskovicích. Inspirací bylo půlnoční rozdávání jídla bezdomovcům v Glasgow, které jsem viděl při cestě po Skotsku,“ uvedl jeden z iniciátorů boskovické polévky Rudolf Burgr.

Za čtvrt století vybrali Boskovičtí na dobročinné účely už bezmála milion korun. Tato suma letos podle všeho padne. Loni bylo v pokladničce rekordních více než osmdesát tisíc. „Ty se rozdělily mezi osm příjemců z boskovického regionu. Na školní obědy dětí, na ozdravný pobyt, mobilnímu hospicisv. Martina a dvěma lidem na rehabilitaci a řešení tíživé životní situace,“ upřesnil Burgr.

Polévku pro chudé i bohaté vaří i v Letovicích a také tam pomáhají dobrovolní dárci postiženým a lidem v nouzi. Den před Štědrým dnem budou na Blanensku už podesáté servírovat Hasičskou polévku ve Lhotě Rapotině.

Jinde na jihu Moravy je podobných akcí méně. Ve Znoj-mě místní už bezmála deset let pořádají Vánoční štědrovku. Organizátoři budou podávat tradiční vánoční pokrmy, jako je rybí polévka, čočková polévka, slovenská zelňačka, jídla z ryb, vánočku a cukroví. Lidé snědí kolem sedmi stovek porcí. „Je to o setkání lidí a o pomoci lidem v nouzi. V minulosti putoval výtěžek do léčebny dlouhodobě nemocných a dětského domova. Nyní ho předáváme Oblastní charitě Znojmo. Vybere se kolem pětadvaceti tisíc,“ řekl za organizátory Milan Jonáš.

V Břeclavi zvou místní už tuto sobotu na Místostarostovu polévku. Bude čočková. Výtěžek z akce pomůže při léčbě autismu u mladé dívky.

Kde o Vánocích nalévají polévky

Blanensko: 23. 12. – Hasičská polévka, 16.00, náves, Lhota Rapotina, 24. 12. – Polévka pro chudé i bohaté, 11.00, Masarykovo náměstí, Boskovice, 24. 12. – Polévka pro chudé i bohaté, 12.00, Masarykovo náměstí, Letovice

Znojemsko: 24. 12. – Vánoční štědrovka, 8.00, Masarykovo náměstí, Znojmo

Břeclavsko: 21. 12. – Místostarostova polévka, 14.00, sady 28. října, Břeclav