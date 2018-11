Za obraz dostal pozvání ke Gottovi domů. Životní zážitek, rozplývá se učitel

Kunštát – Osmapadesátiletý Ladislav Dostál žije a učí na základní škole v Kunštátu. Mezi jeho koníčky patří divadlo. Jako komparzista se mihl v několika filmech a pohádkách. Přitom ho to odjakživa táhlo k malování. Na to mu však nezbývá čas. Před lety namaloval obraz pro Karla Gotta. A mnohonásobný Zlatý slavík mu zase věnoval kopii jednoho ze svých. „Mistr nás pozval na chvíli k sobě domů. Byl to pro mě, manželku i syna neskutečný zážitek a moc si toho vážíme,“ říká o neplánovaném setkání, které se odehrálo před několika dny.

Obraz pro Gotta namaloval před dvanácti lety. Původně do novinové soutěže. Pojmenoval ho Bůh a jeho andělé strážní. „Na obrazu jsou nejbližší příbuzní Karla Gotta včetně jako dcer. Maloval jsem je podle fotografií," upřesňuje. Dílo do soutěže nakonec neposlal a rozhodl se pro nečekanou akci. Známý zpěvák totiž tehdy měl výstavu na brněnské Staré radnici. Při jejím ukončení osobně zazpíval s orchestrem. „Domluvil jsem se s organizátory, že mu obraz předám před publikem. Bylo to překvapení a dárek zároveň," směje se Dostál. Vlastnoručně podepsanou kopii obrazu od Gotta se mu podařilo vyjednat s jeho týmem při nedávném vystoupení v Boskovicích. „Myslel jsem si, že mi ji předají zprostředkovaně. Když jsme ale zazvonili, bylo z toho osobní pozvání na Bertramku. Prostě zážitek na celý život," uzavírá Dostál a ukazuje kopii Gottova obrazu z roku 1997 s názvem Jam session. „Rodině Dostálové s přáním štěstí," stojí ve věnování.

Autor: Jan Charvát