Za kávu platí hosté básní. Utrhnou je i na stromě před blanenskou radnicí

/VIDEO, ANKETA/ Bývalý český premiér a dlouholetý předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka se rozhodl udělat to, co je v místních poměrech značně neobvyklé. Aniž by ho někdo nutil, nebo vybízel, složí poslanecký mandát a z vrcholné politiky odejde. ČSSD ale neopouští, zůstane řádovým členem. O svém rozhodnutí veřejnost informoval na svém facebookovém profilu. Ihned poté poskytl Deníku jako prvnímu osobně rozhovor.