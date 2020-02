/REPORTÁŽ, FOTO/ Na domě číslo jednapadesát v boskovické ulici Boženy Němcové svítí novotou okna i dřevěné zábradlí u balkonů. Na schránce je osm jmen. Čtyři mužská a čtyři ženská. Postižení ze zařízení Paprsek z Velkých Opatovic na Blanensku tu mají od začátku ledna nový domov. Kraj jim pronajal dvougenerační dům.

Po dohledem asistentek se v Boskovicích snaží zařadit do běžného života. „O chráněném bydlení tady v ulici vím. Zaznamenala jsem, že v nedaleké Svitávce proti němu postavila část místních, nedopadlo to a proto našli místo v Boskovicích. S novými sousedy jsem se ještě neviděla. Vlastně ani nevím, jestli tam už bydlí nebo ne. Nemám s tím ale problém,“ říká Eva Paděrová, která žije nedaleko nového chráněného bydlení.

Po zazvonění u branky otevírá jedna z asistentek Lenka Hašková a pozdravit se přicházejí také dva muži, kteří bydlí v přízemí. „Já jsem Adolf. Říkají mi Áda. Bydlím tu měsíc na pokoji s kamarádem Jendou. Moc se mi tu líbí. Učím se vařit a to mě baví, i když mi to zatím moc nejde. Dnes jsme uvařili společně slepičí polévku a špagety s kečupem. Moc se těším, až otevře westernové městečko. Jsem zvědavý na divoký západ,“ usmívá se starší muž.

Z nového bydlení je nadšený také jeho kamarád Jan. Ten jezdí dvakrát týdně pracovat do chráněné dílny ve Velkých Opatovicích. „Jsem šikovný na ruce a práce mě baví. Montuji elektroměry,“ vysvětluje.

Šikovné ruce se budou určitě hodit, protože u rodinného domu je předzahrádka a na dvorku také prostory, kde časem bude pro postižené dílna. „Správný chlap se musí o dům starat. I o zahrádku. Upravíme ji, prostříháme keře a něco tam nasázíme,“ plánuje Adolf.

Podle Lenky Haškové ve dvougeneračním domě v Boskovicích fungují dvě domácnosti. Postižení si pod nepřetržitým dohledem asistentek sami vaří, uklízejí a v jejich doprovodu chodí do města na nákupy, za lékaři nebo na procházky. Snaží se zvládat běžné denní činnosti. Část z nich jezdí pravidelně do práce do chráněných dílen ve Velkých Opatovicích a v Brně. „Mají tu možnost se osamostatnit a fungovat jako lidé v běžném životě. Hlavně v domácím prostředí. Mají tu více soukromí a místa než v Paprsku. Ale také se o sebe učí starat více sami než dosud. To je důležité,“ vysvětluje Hašková.

Například paní Evě, která bydlí ve druhé domácnosti se nové bydlení moc líbí. A je ráda, že si spoustu věcí může udělat sama. „Je to tady bezva. Boskovice jsou moc pěkné město a je tu klid. Dnes jsem vařila bramboračku. Včera bramboráky. A v sobotu to byly karbanátky s bramborovou kaší a palačinky. S péčí o domácnost nemám problém. Uklízení, to je moje. Pořád bych smejčila,“ směje se žena. Ještě rychlá společná fotka a už se servíruje oběd.

V podobném domácím prostředí žijí od ledna také další čtyři postižení ze zařízení Paprsek. Kraj pro ně v Benešově na Blanensku koupil rodinný domek.