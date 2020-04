Nastavit sedadlo a připoutat se. Zkontrolovat zrcátka, nastartovat, zařadit jedničku. Vyjíždíme. Nebo nasadit helmu a v sedle motorky vyrazit jako spolujezdec do provozu. Místo toho sedí Zdeněk Vacek z Blanska doma. Jeho autoškola je totiž kvůli nařízení vlády ohledně epidemie koronaviru už měsíc zavřená. A několik týdnů ještě bude.

Auto a motorky jsou v garáži. Kvůli epidemii koronaviru zavřeno. Místo jízd se majitel autoškoly Zdeněk Vacek učí doma s dcerou. | Foto: archiv Z. Vacka

Místo instruktora je z něj tak napůl muž v domácnosti. „Hlídám děti. Se starší dcerou, která chodí do první třídy, se společně učíme. Hrajeme hry. Ven chodíme jen výjimečně. Na nákup nebo na zahradu. Manželka chodí do práce a já se snažím doma pomáhat, jak to jen jde. Kromě vaření, to neumím,“ říká dvaačtyřicetiletý muž.