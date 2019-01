Letovice – Letovická diskotéka Fabrika patřila dlouhá léta k vyhlášeným podniků na Blanensku. Ta doba už je ale dávno pryč. Nyní objekt v centru města chátrá a je na prodej. Koupit ho chce tamní nezisková organizace Elim. Plánuje v něm vybudovat volnočasový klub pro děti a mládež.

Na tento záměr vyhlásila společnost veřejnou sbírku. Osloví také firmy z regionu. „Za objekt chce majitel pět a půl milionu korun. Zhruba půl milionu bude stát prvotní rekonstrukce. Je například potřeba opravit střechu. Z diskotéky chceme vytvořit bezpečný prostor pro mladé a místo setkávání pro lidi z celého města,“ uvedl ředitel neziskovky Pavel Kratochvil.



Pracovníci Elimu působí v sociální oblasti nejen na území města Letovice. V novém klubu pro děti i tenageery má vzniknout také kavárna pro jejich doprovod, učebna angličtiny či hudební zkušebna. A také místo pro pořádání koncertů, festivalů a dalších kulturních akcí. Na transparentní účet zatím lidé poslali bezmála 230 tisíc korun. „Majitel nechce za budovu zrovna málo. Je to vůbec reálné? Zajímalo by mě také, co bude s penězi, které se vyberou ve sbírce a Fabriku se nepodaří koupit?“ zajímalo například Veroniku Nečasovou z Letovic.

Podle Kratochvila se může zdát, že projekt vypadá bláznivě. Přesto chce neziskovka pro získání budovy udělat maximum. Čas sehnat prostředky má do přelomu dubna a května. „Jednu diskotéku jsme už na volnočasový klub přebudovali. V Boskovicích jsme získali bývalou diskotéku Maják, kde se dnes schází mladí lidé a tráví čas smysluplně,“ dodal.



Pokud se společnosti nepodaří budovu koupit, peníze ze sbírky nad pět set korun bude vracet dárcům zpět, což je napsáno i propozicích sbírky. „U ostatních se budeme s dárci domlouvat, zda je nechtějí nechat na rozvoj naší organizace,“ upřesnil Kratochvil.