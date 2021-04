Stranu totiž úprkem opouští osobnosti regionu i řadoví členové. „Rapidní sestup má dlouhodobý trend, z původních dvaceti tisíc členů, jich teď máme jedenáct a půl tisíce. Hlavní příčinou je ztráta důvěry v souvislosti s vládními kroky,“ řekl Deníku Rovnost jihomoravský lídr ČSSD Břetislav Štefan, který neúspěšně kandidoval na pozici místopředsedy v tandemu s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Je současně starostou městské části Brno-Líšeň.

Porušování nastavených pravidel vadí i znojemskému starostovi Jakubovi Malačkovi, který s místostarostou Janem Groisem členství ve straně ukončili. „Odchod ve mně dlouho zrál, vnitřně jsem si nedokázal obhájit, že strana ztratila za působení Jana Hamáčka hrdost, ohýbala páteř a porušovala dohodnutá pravidla. To kdybych dělal já na pozici starosty, tak mě shodí z radniční věže,“ odlehčil Malačka.

Jeho odchod s Groisem byl podle Štefana pro jihomoravskou základnu velkou ztrátou. „Odchod mladého úspěšného starosty mě mrzí. Proto, že chceme stavět na úspěšných lokálních osobnostech,“ komentoval krajský lídr.

Šedesát lidí za rok na Znojemsku

Právě na Znojemsku pociťuje v současné době největší úbytek členů, kolem šedesáti lidí za poslední rok. Poplatek pro pokračování ve straně nezaplatil ani tamní zastupitel Tomáš Buršík. „Svoje členství v ČSSD jsem ukončil ke konci roku pro nesouhlas s vládním angažmá,“ uvedl.

Další zastupitel Jan Růžička ještě vyčkává. „Prozatím zůstávám členem ČSSD. Jak to bude dál bude záviset například na výstupech nadcházejícího sjezdu strany a budoucí rétorice a chování vedení,“ sdělil před víkendem.

Sjezd však očekávanou změnu nepřinesl, důsledkem může být další odliv členů. „Pokud mají straníci zaplacené poplatky, nejspíš počkají na to, co bude ve volbách. Jsou totiž blízko,“ zvažoval politolog Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček.

Počet členů ČSSD Jihomoravský kraj:



k 1.1.2016 / k 31.3.2021



Blansko 281 / 175

Brno – město 1034 / 748

Brno - venkov 455 / 229

Břeclav 298/ 138

Hodonín 356/ 205

Vyškov 425 / 200

Znojmo 176 / 81

Neočekávaně tak Znojmo nyní vedou lídři, kteří vystoupili ze strany, za kterou kandidovali v komunálních volbách. Předseda místní organizace František Střecha v tom problém nevidí. „Jsou tam za ČSSD, aktuálně nezaplatili příspěvky, pro obyvatele Znojma se nic nemění. Pořád máme nadstandardní počet členů než jiné politické strany. Je to jen jiné než před třiceti lety. Žádné drama v tom nevidím. když si to rozmyslí, zaplatí a jsou zpátky. Není to o tom, že by je strana vyloučila,“ vyjádřil se Střecha.

Plachty na pomyslné oranžové lodi stáhl i matador Marek Šlapal. „Už nikam nekandiduji, jsem ale stále demokrat a stále sociální, a pořád členem strany,“ uvedl krajský zastupitel.

Svůj odchod z aktivní politiky avizoval už po loňských krajských volbách. Také on by uvítali změnu. „Fandím směru Břetislava Štefana, úspěšní komunální politici mohou sociální demokracii pozvednout,“ myslí si.

Tradiční levicová strana vyhořela také při loňských krajských volbách na Blanensku, kdy získala od voličů necelých sedm procent hlasů. O pozici ve vedení města přišli rok a půl po posledních komunálních volbách také sociální demokraté v Břeclavi, když jim současně vládnoucí Ano vypovědělo koaliční smlouvu. Podobně dopadlo i ČSSD ve Vyškově.