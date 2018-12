Blansko – Zchátralá ubytovna, kde žijí převážně lidé z okraje společnosti. Přímo u vstupu na fotbalový a atletický stadion na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Nevábný vzhled budovy bude příští rok minulostí. Blanenští totiž objekt přestaví na klubovny sportovních oddílů a kanceláře městské společnosti Služby Blansko.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Pazdera

Ta se ve městě stará o sportoviště. „Doteď jsme na stadionu fungovali vlastně jako bezdomovci. Máme tam jednu buňku, která sloužila současně jako kancelář, šatna i sklad. Převlékali jsme se také v nedaleké sportovní hale. Na vlastní zázemí se samozřejmě těšíme,“ uvedl trenér blanenských atletů Jiří Ošlejšek.

Přestavba má stát přibližně patnáct milionů korun. Podle jednatele Služeb Blansko Jiřího Charváta má ubytovna fungovat ještě zhruba do poloviny příštího roku. Pak už by měli nastoupit dělníci a přestavbu zvládnout do konce roku. „V budově bude také zasedací místnost pro různá školení trenérů a jednání. Posezení pro rodiče s dětmi a veřejné toalety,“ upřesnil Charvát.

Dodal, že ubytovna podobného typu na sportoviště podle něj nepatří. „Přijdeme sice o ubytovnu a peníze z nájemného, ale prioritou je zázemí pro sportovce,“ poznamenal Charvát.

Po dokončení přestavby ubytovny se dělníci pustí do rozsáhlé rekonstrukce nedalekých krytých lázní.