Jak později vyplynulo z vyšetřování, tak ledovou koupel si dopřála i čtveřice mužů, kteří v neděli kolem druhé ráno mířili do nedalekého klubu Mlýn na diskotéku. Řidič zřejmě vy vyšší rychlosti nezvládl odbočit na křižovatce a vjel ze srázu přímo do řeky. Posádce se podařilo z potápějícího auta včas vyplavat. „V průběhu vyprošťování auta se podařilo zjistit totožnost šestadvacetiletého muže, který se přiznal, že auto řídil. Od nehody prý zmizel proto, že se potřeboval usušit. Dechovou zkoušku na alkohol měl negativní. Na místě dostal maximální možnou pokutu. Dva tisíce korun,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Auto museli z řeky hasiči vytáhnout jeřábem. Níž po proudu dali na hladinu nornou stěnu kvůli nebezpečí úniku oleje a paliva z nabouraného auta.

Auto skončilo v Blansku pod vodou: podívejte se, jak ho hasiči tahali ze Svitavy

Deník Rovnost na místě nehody oslovil mladíka, který uvedl, že byl jedním ze čtyřčlenné posádky. Odmítl ale, že by seděl za volantem. Prý jel do klubu jako spolujezdec. „V autě jsme jeli čtyři. Vyrazili jsme na Mlýn na párty. Kolem druhé hodiny ráno jsme po cestě tam vlítli do řeky. Já neřídil. Seděl jsem na sedadle spolujezdce. Auto se začalo rychle potápět. Za chvíli jsem měl vodu až po krk. Nešly mi otevřít dveře, tak jsem vyplaval zadem. Na břeh jsme se dostali všichni bez zranění. Nikomu se nic nestalo,“ poznamenal mladík.

Poté se podle jeho slov šla posádka usušit do bytu jednoho z kamarádů. „Byli jsme v šoku a v tu chvíli nevěděli, co máme dělat. Vím, že je to velký průser. Stalo se. Proletěli jsme se na Mlýn,“ dodal muž.