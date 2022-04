Povrch a krajnici ve velkém drtí nákladní auta směřující k trati, na níž je až do prosince výluka. „Provoz je tam naprosto šílený. Tolik aut, co tam potkám teď za den, dřív neprojelo snad za týden. Asi půlku silnice nedávno opravili, ale zbytek je v dost hrozném stavu. Jsou tam asi tři místa, kde jsou velké díry a člověk musí dávat velký pozor. Často ale nemá kam uhnout a jenom se modlí, aby neurval kolo. Doufám, že až skončí výluka na trati, tak se zbytek cesty opraví,“ řekl Deníku Rovnost Roman Mikeš z Adamova. Do Brna tímto místem projíždí denně za prací.

Podobně to vidí i další z adamovských řidičů Květoslav Polzer. „Už jsem tam prorazil dvě pneumatiky,“ uvedl muž.

Silnice mezi adamovským sídlištěm Ptačina a Útěchovem patří Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně. Vznikla jako lesní cesta kvůli svážení dřeva, nebyla navržená pro běžný provoz. Osobní auta po ní začala jezdit až v osmdesátých letech. Před více než dvěma roky dělníci opravili zhruba její polovinu. Přibyla také nová svodidla.

Záplaty vydžely jen dny

O náklady 7,5 milionu se rozdělili lesníci, město a kraj. „Je to velmi nepříjemná situace. Rozhořčení řidičů chápu. Po zimě jsme se snažili nejponičenější místa zapravit, ale záplaty vydržely jen několik dní. Kvůli rozsáhlé opravě tratě tam jezdí množství nákladních aut. A také lidé, kteří nechtějí stát na semaforech u řeky do Bílovic. Zátěž je tam ohromná a ještě dlouho bude,“ informoval šéf křtinského lesního podniku Tomáš Vrška. Drobné zásahy podle něj po dobu stavby na trati postrádají smysl. S kompletní úpravou počítá po jejím konci.

Na přípravě opravy zbývajícího úseku mezi Adamovem a Útěchovem lesníci podle něj intenzivně pracují. A shání peníze. Opět počítají s účastí města a kraje. „Kdy se s tím začne, ale nedokážu říct. Výluka na trati má skončit letos v prosinci. Další práce budou ještě následovat. Se stavaři máme nájemní smlouvy na používaní našich cest až do konce června příštího roku. Dřív tedy silnici na Útěchov opravit nemůžeme. Reálně to vidím nejdřív ve druhé polovině příštího roku nebo až začátkem toho dalšího. Uvidíme také, jak dopadne výběrové řízení na stavební firmu,“ dodal Vrška.

Řidiči si stěžují i na rozbitou krajskou cestu také přímo Nádražní ulici v Adamově. V místech od vlakové vlečky po obchodní centrum je doprava svedená do jednoho pruhu a řídí ji semafory. Koncentrace těžké techniky pracující na opravě železnice je tam největší. Stavaři sice cestu pravidelně čistí, ale díry zatím podle dohody nezapravili. A je jich čím dál víc.

„Požádali jsme je o monitoring stavu a operativní opravy výtluků. A také propadených vpustí. Zatím se tak nestalo. Urgovali jsme to a mělo by dojít k nápravě,“ poznamenal adamovský starosta Roman Pilát.

Peklo v autě

Řada místních se těší, že po ukončení prací na železnici se kromě průtahu Adamovem opraví také silnice do Blanska přes Josefovské údolí. A také zmíněná cesta kolem řeky Svitavy do Bílovic. „S tím, že minimálně rok to bude kvůli rekonstrukci železnice v autě peklo, jsem se smířil. Budeme mít moderní nádraží a také zastávku, staré soupravy vystřídají moderní vlaky. Cestování bude konečně na úrovni, to je super,“ těší obyvatele Květoslava Polzera. Současně doufá, že změn doznají i nyní rozbité trasy.

U cesty mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou kraj počítá s inženýrsko-geologickým průzkumem včetně přilehlých skalních svahů. „Na něj pak naváže projekt sanace,“ řekl před časem šéf krajských silničářů Roman Hanák. Kdy to bude, není v tuto chvíli jasné.