Zároveň ale připouští, že se to nemusí podařit. „Rozsekneme to do konce ledna. Nakopla nás energie našich fanoušků, kteří se ve velkém ozývali po oznámení, že se štafeta nemůže konat v Blansku. Byli jsme si projít areál u hasičské zbrojnice v Ráječku, kde je velká travnatá plocha a asfaltový ovál. Zástupci obce nám nabídli také zázemí sportovní haly a pomoc při zajišťování akce přímo na místě. Moc si toho vážíme,“ řekl Deníku Rovnost Roman Jančiar ze spolku Prosen.

Jeho slova potvrdil starosta Ráječka Vít Rajtšlégr, který je s organizátory štafety v kontaktu. „Srovnatelné podmínky jako v Blansku sice nabídnout nemůžeme, ale myslím si, že i tak je náš areál pro zmíněnou akci použitelný. Kolem oválu je dost místa, zázemí má hasička i sportovní hala,“ uvedl Rajtšlégr.

You Dream We Run plní sny postiženým: na stadion v Blansku vyrazí davy běžců

Souběžně je ve hře také sportovní areál v Kuřimi na Brněnsku. „Uvidíme, jak se to vše vyvine. V Blansku jsme už za osm ročníků měli vše nacvičené a zázemí tam bylo skvělé. Bohužel to nedopadlo. Zorganizovat akci pro několik tisíc lidí někde jinde a narychlo je velký problém. Nebalíme to ale. Jsme dobrovolníci a děláme to hlavně pro lidi a postižené, na jejichž plnění putuje výtěžek celé štafety,“ doplnil Jančiar.

Opotřebení dráhy

Akci v minulosti finančně podpořilo také město Blansko. Jako náhradní lokalita se zmiňovala blanenská rekreační oblast Palava. Tam ale podle Jančiara nebyli pořadatelé schopni zajistit bezpečnost a zázemí bylo v porovnání se stadionem v ulici Mlýnská nedostatečné.

Na stadionu měli navíc ke štafetě výhrady i atleti. Poukazovali na nadměrné opotřebení a poškození tartanové běžecké dráhy. „Proti samotné myšlence charitativní štafety nikdo nic nemá. Je to parádní akce. Jenže se dostala do fáze, kdy startuje velké množství lidí na sportovišti, které musí splňovat pro pořádání atletických soutěží dané parametry. Zabrat dostává také fotbalové hřiště. Laická veřejnost to těžko chápe. Na první pohled se to nezdá, ale nápor několika tisíc běžců, byť jenom na jeden den v roce, dráhu opotřebí opravdu ve velkém. Město do rekonstrukce stadionu nyní investuje velké peníze. Možná na hodně dlouhou dobu poslední,“ sdělil již dříve blanenský radní Jan Nečas, který je současně členem Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko.

Pomáhají druhým. Manželé z Lysic dostali cenu Křesadlo

V osmi ročnících štafety You Dream We Run startovaly tisíce běžců a spolku Prosen se podařilo splnit desítky snů postiženým za sedm milionů korun. Dětí i dospělých. Na dráhu se ve velkém vydali například zástupci škol z celého regionu, spolků, firem, policisté, hasiči, zdravotníci i záchranáři. První You Dream We Run se v Blansku běžel v roce 2013. V letech 2020 a 2021 ho přerušila epidemie koronaviru. Manželé Hana a Roman Jančiarovi ze spolku Prosen z Lysic na Blanensku za tento charitativní projekt loni získali v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo. V kategorii sociální služba a zdravotnictví. „Velké díky všem pořadatelům za snahu tuto akci zachovat. Snad vše vyjde a YDWR 2023 bude i v jiných prostorách tou skvělou přehlídkou nadšenía obětavosti všech zapojených, jak ji známe. Ani nevíte, kolika lidem jste udělali radost,“ vyjádřil podporu organizátorům akce jeden z fanoušků František Šejnoha.