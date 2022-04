Její sen se jí však podle všeho splní. Podobně jako osmi dalším hendikepovaným lidem, kteří si přejí například pobyt u moře, příspěvek na auto nebo hipoterapii. Díky největší charitativní akci v republice pod širým nebem You Dream We Run v Blansku. Na čtyřiadvacetihodinové štafetě pravidelně startují desítky týmů a několik tisíc běžců. Nákup účastnických triček a příspěvky sponzorů pak plní zmíněné sny. „Těch je letos devět. Jeden z postižených bohužel zemřel a splnění svého snu se tak už nedočkal. Na jeho památku poběží jedna ze štafet,“ řekl Deníku Rovnost organizátor akce Roman Jančiar z lysického spolku Prosen.

Jedu na sto procent, hlásí ochrnutý řidič z Úsobrna. Na počítači píše očima

Akce se v Blansku uskuteční po dvouleté pauze a celkem už po osmé. Zázemí bude mít na městském stadionu v blanenské ulici Mlýnská. Nové se poběží ze soboty na neděli jedenáctého a dvanáctého června. Start je v poledne. „Ve firmě už dáváme štafetu dohromady. Poběží nás asi třicet, iděti. Někteří naši zaměstnanci už na této akci v minulosti startovali. Poběžíme pro dobrou věc a bereme to jako takový teambuilding,“ řekla za jednu z blanenských firem Lenka Raušerová.

Tisíce běžců

Podle Romana Jančiara je hrana sto přihlášených štafet, zhruba pět tisíc běžců. Zatím je přihlášená přibližně polovina. Na dráhu se v předchozích letech ve velkém vydali například zástupci škol z celého regionu, spolků, firem, policisté, hasiči, zdravotníci i záchranáři. „Uvidíme, kolik týmů se nakonec přihlásí a jaký po dvouleté pauze bude o akci vůbec zájem. Lidé teď mají jiné starosti a někteří hlouběji do kapsy. Budeme rádi za každého běžce a korunu, které pomůže splnit sny těm, kteří měli v životě smůlu. Pro letošní ročník jsme navázali spolupráci s promotérem Tomášem Mokrým a jeho týmem, který našemu spolku pomůže s kulturním programem, organizací a provozními záležitostmi na stadionu,“ dodal Jančiar.

Běžci v červnu podpoří také ochrnutého bývalého řidiče záchranky Zdeňka Mikulu z Úsobrna na Blanensku. Ten po mozkové mrtvici zůstal ochrnutý na vozíku. I díky dárcům si může dovolit speciální rehabilitace, které ho postupně vrací do života. Za několik let udělat velké pokroky. Jeho snem je postavit se znovu na nohy. V Blansku na You Dream We Run nechce chybět. „Parta kamarádů, rodiny a hasičů z Trnávky tam má tým. Jmenují se Zdeňkova banda. Další štafetu skládají kolegové ze záchranky. Je to perfektní akce, na kterou se v létě do Blanska už moc těšíme,“ poznamenala Mikulova manželka Veronika.

Za Lužánkami

Podobnou akci chtějí organizátoři po letech uspořádat i v Brně. S úředníky jednají o tom, že by se štafeta běžela v září na bývalém fotbalovém stadionu za Lužánkami. V kulisách, kde se před časem natáčel film o legendárním vytrvalci Emilovi Zátopkovi. „Vše je zatím v jednání. Za mě má Brno v tomto směru obrovský potenciál. Jen studentů je tam několik desítek tisíc,“ uzavřel Jančiar.

Pomáhají druhým. Manželé z Lysic dostali cenu Křesadlo

Od roku 2013 pokryl projekt You Dream We Run bezmála šedesát snů v hodnotě téměř pět milionů korun. Manželé Hana a Roman Jančiarovi ze spolku Prosen z Lysic na Blanensku za něj loni získali v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo. V kategorii sociální služba a zdravotnictví.