Samotný pokus o rekord odstartují Boskovičtí v jednu hodinu odpoledne. Podle šéfa westernového městečka Luboše Jerryho Procházky je současná hodnota rekordu velmi vysoko. „Na hudebním festivalu Porta v roce 1997, kdy vznikl dosud platný rekord, si zahrálo společně tři písničky 371 kytaristů. Je to velmi slušné číslo. My se ale v městečku jen tak ničeho nezalekneme. Velkých výzev se nebojíme,“ uvedl Procházka.

O překonání rekordu se Boskovičtí pokoušeli už před šest lety. Tehdy podle Procházky do Boskovic dorazila více než polovina kytaristů z dosud platného rekordu. „Všechny tři písničky, které budeme hrát, jsou opravdu krásné. Neumím z nich vybrat tu nej. Všechny jsou hezké. Říkáme jim autobusovky, protože se zpívaly při hromadných výletech na cestách nebo pak u ohníčků. Už se těším na to, jak vytvoříme jednu obří kapelu. Pokud kdokoli váhá s účastí jen kvůli tomu, že se stydí, tak by měl svůj stud odložit, protože zahrát si společně je velkým zážitkem,“ dodal písničkář Slávek Janoušek.

Pro účastníky rekordního pokusu platí do westernového městečka snížený vstup za sto korun. „Za to se po pokusu o překonání rekordu mohou stát diváky představení, která se konají přímo na Hlavní třídě městečka, a navíc i na jezdeckou show s četnými kaskadérskými kousky Geronimo,“ upřesnil Procházka.

Jeden z kytaristů se pak po losování stane majitelem nového nástroje s dílny českého výrobce kytar značky Furch.