/FOTO/ Známý zálesák a vtipálek Sam Hawkins láká návštěvníky do Westernového městečka v Boskovicích. Ať je jim pět nebo devadesát pět let. Ke vstupenkám na sezonu 2022 dostávají zájemci nyní v předprodeji originální dárek, jeho dopis. Slovutný zálesák v něm připomíná, že je učitelem Vinnetouova pokrevního bílého bratra Old Shatterhanda.

Vinnetou Michal Bednář (trikový jezdec a znalec koní). | Foto: ARCHIV WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE

Boskovičtí hrají o letních prázdninách unikátní představení pod širým nebem. Premiéru mělo loni. Secvičili ho přesně podle legendárního filmu Vinnetou I z roku 1963 na motivy knih Karla Maye. Drží se originálních dialogů i filmové hudby. Práva koupili v zahraničí na tři roky. „Angažovali jsme špičkové evropské trikové jezdce na koních s kaskadéry. A také herce z Národního divadla Brno. Měli jsme obavy, jestli nepůjde o divácký propadák. Šli jsme do rizika s tím, jestli se už slavná románová dvojice Vinnetou a Old Shatterhand nepřežila a nepřeválcovali je moderní filmoví superhrdinové. Naštěstí má velký náčelník Apačů stále tolik příznivců, až nás to překvapilo,“ řekl Deníku Rovnost šéf městečka Jerry Procházka. Dodal, že pro nadcházející sezonu počítají u zmíněného představení s úpravami. Přibudou akční scény a pokud vše dobře dopadne, tak se bude nad diváky dokonce vznášet orel. Ale to je stále v jednání. „Sezona 2022 bude sice tečkou za představením Vinnetou I., nicméně westernové městečko bude příběhy slavného apačského náčelníka a jeho bílého bratra Old Shatterhanda žít dál. Na sezonu 2023 již připravuje představení Poklad na Stříbrném jezeře,“ nastínil plány do budoucna Procházka. Nejzajímavější události roku 2021 na Blanensku objektivem redaktora Deníku Publikum se snaží nalákat také na unikátní kulisy v přírodním amfiteátru. Šedesát metrů dlouhé kolejiště s tunelem, třítunová lokomotiva, nádraží městečka Roswell a replika dobového saloonu. Nechybí ani devítimetrový vodopád a jezírko. Legendární filmy na motivy knih Karla Maye uchvátily už před několika desítkami let například brněnského celníka Jana Machálka. Později začal s manželkou navštěvovat v zahraničí místa, kde se tyto snímky točily a fotografuje je. Spojení jsou i s boskovickým westernem, kde si oba v divadelním představení Vinnetou zahráli. „Já jako vedoucí tábora železničářů mistr Jones a manželka pak ztvárnila apačskou ženu. Je to něco neuvěřitelného. Splněný sen, moc za něj děkuji,“ řekl Machálek. Do Westernového městečka v Boskovicích letos přivezl z Chorvatska dvě misky červeně zbarvené zeminy. Přesně z míst, kde se natáčel snímek Vinnetou I. „Jednalo se o lokality se scénami Rosewellu a pak ještě apačského puebla u filmové řeky Rio Pecos. Městečko Rosewell filmaři umístili nedaleko železniční tratě mezi městy Zadar a Knin. Rio Pecos je ve skutečnosti sedmdesát kilometrů dlouhá řeka Zrmanja, které protéká Zadarskou a Šibenicko-kninskou župou,“ upřesnil muž. Ročně navštíví městečko s kulisami Divokého západu v Boskovicích zhruba sto tisíc turistů.

