/FOTO, VIDEO/ Taková show se jen tak nevidí. Špičkoví hudebníci, kaskadéři na koních, profesionální herci i amatéři. Vše na jednom místě a pod širým nebem. Westernová symfonie již podruhé navnadila návštěvníky ve Westernovém městečku v Boskovicích na Blanensku na novou sezonu. Bylo vyprodáno. V přírodním amfiteátru tleskalo v sobotu v podvečer jedinečnému představení několik stovek lidí.

Westernová symfonie přilákala do Boskovic stovky lidí. | Video: Se souhlasem Westernového městečka Boskovice

Příchozí si vychutnali skladby ze známých snímků z Divokého západu v podání Pražského filmového orchestru pod taktovkou dirigenta Jiřího Korynty. Vážná hudba podkreslila hrané scény například z filmů Vinnetou, Poslední mohykán, Django nebo Sedm statečných.

To vše v dobových kulisách včetně dvou vodopádů. „Letos jsme měli luxus v podobě jednodenní generální zkoušky. Loni nám ji překazilo počasí a byl to dost punk. Přidaly se nové skladby, změnilo se jejich pořadí a udělala jiná aranžmá. Snažili jsem se celou symfonii zase posunout dál a show ještě vytunit. Myslím si, že to bylo ve výsledku znát. Hodně nám pomohly zkušenosti z loňského roku,“ řekl Deníku režisér Igor Krištof, který má za sebou úctyhodnou řádku filmových choreografií, akčních scén a show.

Přímo v Boskovicích také režíroval dvě velkolepá divadelní přestavení na motivy filmů Karla Maye. Vinnetou a Poklad na Stříbrném jezeře. Ten se ve westernu na severu Blanenska hraje druhou sezonu.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Letos je naplánováno osmatřicet představení. „První westernová symfonie pro mě byla velká výzva. A to i přes to, že už toho mám za sebou opravdu hodně. Byla to první akce takového druhu, co jsem dělal. Takové věci miluju. Kombinace kaskadérů, profesionálních herců i amatérů, symfoniků a zvířat na jednom místě pod širým nebem je velmi originální spojení. Na první pohled je to něco neslučitelného, zároveň projekt s velkým potenciálem, “ poznamenal Krištof.

Jak doplnil, o něčem podobném ve světě neví. „Do budoucna je pořád prostor pro nové sklady, aranže i scény. Boskovický přírodní amfiteátr má úžasné kulisy a rozhodně ještě nevystřílel všechny náboje. Pro diváky je pořád nesmírně atraktivní," dodal.

Sám podle svých slov vyrůstal v kině na filmech s legendárním náčelníkem Apačů, Vinnetouem. „No vidíte, jako kluk jsem tyto filmy v kině hltal a teď režíruju legendární westerny pod širým nebem. Bezprostřední reakce publika jsou úžasné, když je člověk při představení sleduje přímo na místě. To je pro největší odměna,“ usmál se režisér.