IK: Vlastně to bylo několik velkých výzev dohromady. Zaprvé přírodní areál, který je tady v Boskovicích obrovský. Představte si deset fotbalových hřišť, převýšení dvacet metrů. Prostě unikátní. Další výzvu pak znamenala velmi pestrá směs účinkujících. Od profesionálních herců z různých divadel po nadšené amatéry, jezdce, kaskadéry a zvířata. Takový konglomerát různých profesí, který není vůbec jednoduché zvládnout. V představení účinkuje kolem čtyřiceti lidí a patnáct koní, to je velká masa. Třetí výzvou pak byla snaha převést filmový příběh do divadelního představení pod širým nebem. Ve filmu funguje kouzlo střihu. To tady nemáme a musíme diváka udržet, aby šel příběhem a orientoval se v něm. Kdo je hodnej a kdo je zlej.

Předchozí tři roky jste v Boskovicích hráli představení Vinnetou, které věrně kopírovalo stejnojmenný film z roku 1963 na motivy knihy Karla Maye. Byl to pro vás odrazový můstek?

IK: Byl to takový pokus, jestli to, co funguje na filmovém plátně a co zná několik generací lidí, bude fungovat i venku. Navíc v netradičních kulisách otevřené přírodní scény. S nápadem přišel majitel boskovického westernu Jerry Procházka. Po počátečních pochybách jsme zjistili, že to opravdu funguje. Lidé mají rádi srovnání. Znají film a jsou zvědaví, jaké to bude venku. Věříme, že to celé nyní ještě posuneme výš.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jak moc je pro trikového jezdce při podobném druhu představení důležitá dobrá fyzická kondice?

Michal Bednář (MB): Fyzička je samozřejmě potřeba. Bez ní to nejde. V kaskadérském prostředí si ji musí člověk pravidelně udržovat a trénovat. Při angažmá v Číně, kde jsme se před několika lety připravovali na větší roli, jsme dokonce měli fitness trenéry a výživové poradce.

IK: No, ale to jsi tam měl roli, kde se víc padalo a míň mluvilo. Tady je to přesně naopak, musíš víc hrát a mluvit (úsměv).

A jak je na tom Old Shatterhand? Je to tak Martine, že jste Michala naučil hrát a on vás zase naučil jezdit na koni?

Martin Veselý (MV): Je to vzájemná symbióza. Pomáháme si, jsme parťáci. Nemůžu ale říct, že teď už umím perfektně jezdit na koni a Michal zase umí perfektně hrát (smích). Každý z nás holt dostal do vínku něco jiného. Ale myslím si, že každým rokem se u mě fyzická zdatnost, kaskadérské a trikové dovednosti posouvají. Například u scén s bitkami, kde mi kolegové snad už víc věří, že ode mě nedostanou ostrou ránu. To samé platí u Michala, který se v hraní posunul opravdu hodně dopředu.

IK: Když porovnám první a třetí sezonu, kdy se Vinnetou hrál, tak je tam znát obrovský progres. U všech na placu.

Legendární snímek Poklad na Stříbrném jezeře je v současnosti, při vší úctě, v některých pasážích už dost úsměvný. Doba je prostě jinde. Měli jste s tím při zkouškách problém?

IK: Popravdě to byla další z výzev. Film je starý přes šedesát let. Přemýšleli jsme, jak přistoupit k patosu v některých scénách, který je současnému divákovi naprosto zjevný. Když bychom se ho lekli, tak by to nebylo ono. Snažili jsme se ho proto učesat a zahrát. A zároveň zachovat původní čistotu starého filmu.

Zmínili jste nevšední kulisy a značný rozměr přírodního jeviště. Herci musejí mít kvůli ozvučení porty…

MV: Bylo potřeba ten obrovský prostor, kde se děj odehrává, vyvážit. Porty jsou v takovém případě nezbytné. Ale hrát s nimi není jednoduché, zvlášť při akčních scénách. Mohou vypadnout.

IK: V takovém případě nebo při technické závadě to herec musí prostě uřvat silou hlasu než se port nahodí. Jít blíž k publiku a improvizovat. Stává se to. Přírodní jeviště v Boskovicích je unikátní v tom, že v jednu chvíli jsou herci od publika třeba šedesát metrů vzdušnou čarou a za chvíli třeba jen pět.

MB: Ale scenérie zdejšího přírodního amfiteátru je prostě jedinečná. Mám srovnání s řadou míst v zahraniční, kde jsme vystupovali. Za mě je super, že se něco takového podařilo stvořit a nacvičit. Přidali se noví lidé a zase jsme to celé posunuli o kus dál.

Při show se odehrává řada akčních scén s koňmi, publikum vidí bitky, skoky a různé pády… Obešel se nácvik představení bez zranění?

IK: Režisér žádné zranění neměl (smích).

MV: Modřina není zranění. Myslím, že režisér říkal, že co je do tří stehů, tak se nepočítá jako zranění.

IK: Samozřejmě nějaká zranění při nácviku byla. Nějaké zhmožděniny. Záda, ramena, kolena, podupání koněm. Ale nic z toho nebylo vážné.

Limitovalo zajištění bezpečnosti herců se zvířaty nějakým způsobem rozsah kaskadérských a akčních scén?

IK: Samozřejmě. Zajistit bezpečnost čtyřiceti lidí při nasazení patnácti koní v tak obrovském prostoru není vůbec jednoduché. Zvlášť když v něm kromě profesionálů hrají i amatéři. Jinak je to u filmu a jiné u divadelního představení. V některých scénách bylo možné jít dál, ale nechtěli jsme v první sezoně riskovat a jít za hranu. Sáhli jsme proto k určitým režijním úpravám, aby se daná scéna podle filmové předlohy sehrála jednodušeji a bezpečněji.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Samostatnou kapitolou je střelba, jak na ni koně reagují?

MB: Samozřejmě je to věc dlouhodobého nácviku. Koně si na střelbu a také na herce musejí zvyknout. To samé platí o reakcích publika, potlesk. To jsou pro koně nové vjemy, které se trénují těžko. Střílet v klidu je jedna věc. Jakmile je ale potřeba scénu udělat naostro, v tempu a do toho ještě hrát, tak to najednou nemusí fungovat. Je potřeba, aby si to sedlo postupně. Jak já jako Vinnetou, tak Martin jako Old Shatterhand máme mladé koně, u kterých se jedná o první sezonu. Dělají velké pokroky, ale všechno nejde hned. Práce s koňmi je úžasná, ale je potřeba, aby se na ně netlačilo na sílu. Chceme toho po nich hodně, ale chce to prostě čas. V kaskadérském prostředí jsem zažil i opačný přístup, ten je ale podle mě problematický. Je krásně vidět, jak se z koňů a jezdců postupně stávají parťáci a budují si vzájemnou důvěru a pomáhají si.