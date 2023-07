Zabezpečení Macochy před sebevrahy? Je to nereálné, míní místní i odborníci

Specialisté z Polska podle něj vybudovali umělý skalní masiv s vodopádem, dvěma jezery a jeskyní se zlatým pokladem. V přírodním amfiteátru Boskovičtí postavili také dřevěnou farmu s tajnou chodbou. Původní saloon rozebrali a přesunuli o kus dál. Přibyl také srub. „Vnitřek farmy se při představení vysouvá po kolejnicích a publikum tak může vidět, co se děje uvnitř. Podobně je to u saloonu, kde se v patře odklápí přímo před hledištěm čelní stěna. Jsou to parádní dynamické prvky. Na detailech jsme si dali opravdu záležet. Přestavba byla sice náročná, ale myslím si, že se vyplatila,“ dodal Procházka.

Show pod širým nebem režíruje známý producent a choreograf bojových scén Igor Krištof. Objeví se v ní na čtyřicet herců. Profesionálů z několika divadel i nadšených amatérů. Na scéně boskovického westernu vystoupí také špičkoví trikoví jezdci a kaskadéři. V akci lidé uvidí patnáct koňů a také dravého ptáka. O letních prázdninách se má odehrát bezmála čtyřicítka představení. „Velmi pestrá směs účinkujících od profesionálních herců z různých divadel po nadšené amatéry, jezdce, kaskadéry a zvířata znamenala velkou výzvu. Takový konglomerát různých profesí, který není vůbec jednoduché zvládnout. V představení účinkuje kolem čtyřiceti lidí a patnáct koní, to je velká masa,“ poznamenal Krištof.

V roli mistra Pattersona, který má polovinu mapy k bájnému zlatému pokladu na Stříbrném jezeře, nastoupí na scénu například Jan Machálek z Brna. V civilním povolání celník na mezinárodním letišti v brněnských Tuřanech. V menší roli děvečky na farmě a také indiánky alternuje i jeho žena Zuzana. „Pro mě je to splněný sen. Indiánské příběhy mám pod kůží už od dětství a pořád mě fascinují,“ uvedl nadšenec.

Zmíněné představení provází také výstava ilustrací výtvarníka Miroslava Pospíšila. Žáka legendárního ilustrátora Zdeňka Buriana. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Boskovicích v expozici historických zemědělských strojů, která je ve správě Muzea regionu Boskovicka.

Ročně městečko s kulisami Divokého západu v Boskovicích navštíví zhruba sto tisíc turistů. Jeho historie se začala psát před třiceti lety. Rozkládá se na ploše zhruba sedmnáct hektarů na místě bývalé pískovny. Tu si Procházka s přáteli pronajal v devadesátých letech. Postavili tam týpí a zájemcům ukazovali, jak žili indiáni. Později z něj vybudoval westernový zábavní park.