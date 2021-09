/FOTO/ V blanenské plavecké komunitě je v posledních týdnech velmi napjatá atmosféra. Tamní krytý bazén je totiž stále zavřený. Závodní plavci i rekreanti mají oproti minulosti už bezmála měsíc skluz. Otevírat se mělo opožděně až příští pondělí. I tento termín zatím padá.

V Blansku plánují velké opravy chátrajících krytých lázní. Od lidí město slyší kritiku. | Foto: Deník/Adam Kubík

Do nové sezony byla v plánu oprava střechy, ale podle zástupců města se narazilo na další technické závady, které mohou ohrozit bezpečnost návštěvníků. „Nerozumím tomu. Bazén byl zavřený kvůli kovidu a letní odstávce dlouhé měsíce a tak zásadní problém se řeší až nyní? Ptám se, co doteď dělalo vedení Služeb Blansko a zástupci města? V srpnu nás ujišťovali, že prvního září se otevře,“ řekla Deníku vedoucí plaveckého oddílu ASK Blansko Dagmar Kuncová.