VZPOMÍNKA: Zemřel Vlastimil Harapes. Před pěti lety navštívil Adamov

Herec, tanečník, režisér, choreograf a taneční pedagog. To všechno byl Vlastimil Harapes. Zemřel ve středu 15. května, bylo mu 77 let. V prosinci 2019 navštívil Městské kulturní středisko Adamov, kde měl besedu s lidmi. „Bylo to příjemné setkání doplněné zpěvem a promítáním,“ uvedla tehdy vedoucí kulturního střediska Jitka Králíčková.