Vzpomínka na kamaráda. Geolog Glozar zemřel při průzkumu jeskyně

Pětatřicet. Tolik let tento týden uplynulo od tragického úmrtí geologa Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Pavla Glozara. V polovině osmdesátých let minulého století zahynul v lomu u obce Mokrá, kde se po odstřelu spustil do čerstvě odhalené jeskyně. Osudnými se mu tehdy staly odstřelové zplodiny. „V roce 2000 mu bylo in memoriam uděleno čestné členství v České speleologické společnosti,“ uvedl pracovník Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

V Císařské jeskyni. Vlevo bývalý šéf Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka, vpravo Pavel Glozar. | Foto: Archiv Leoše Štefky

Glozar byl nadšený speleolog a léta působil v jeskyňářské skupině Plánivy. V Brně vystudoval na dnešní Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity geologii a byl členem speleologické výzkumné skupiny na Správě CHKO Moravský kras. Věnoval se také horolezectví a popsal řadu skalních cest v průvodcích, často jako prvolezec. U Březiny našli zbytky vápenné pece. Patrně vznikla dřív než okolní vesnice Přečíst článek › Jeho jméno je spojené i s Císařskou jeskyní a dětskou léčebnou v Ostrově u Macochy. „Když měla speleoterapie opustit Absolonův dóm v Nové Amatérské jeskyni spojený se složitým dojížděním dětí a personálu z léčebny v Ostrově u Macochy, tak Pavel hledal náhradní lokalitu. Vybrání Císařské jeskyně je i jeho zásluha. Byl také střelmistr a pomáhal speleologům na některých lokalitách v krasu rozšiřovat při speleologickém průzkumu úžiny,“ zavzpomínal na svého kamaráda bývalý šéf Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. Odstřel, i když ne jeho, se mu nakonec stal osudným. „V lomu Mokrá došlo k plánovanému odstřelu a objevila se vertikální jeskyně. Pavel byl přizván k posouzení, hned se do jeskyně spustil a zapomněl na nebezpečí odstřelových zplodin,“ dodal Štefka.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu